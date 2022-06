Als er an einem Steilhang Pause machen wollte, ist ein Wanderer in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich am Montag, 6. Juni, gegen 15 Uhr im Bereich Steppach.

Wanderer fällt Steilhang hinab

Ein 71-Jähriger und eine Begleiterin wollten oberhalb eines Steilhangs eine Pause einlegen. Dabei geriet der Mann ins Straucheln und stürzte den steilen Abhang hinunter. Auf dem mit Felsen übersäten, abschüssigen Gelände zog er sich mehrere, stark blutende Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte den Verunglückten in eine Klinik, nachdem ihn Retter der Feuerwehr und der Bergwacht aus dem schlecht zugänglichen Gelände bergen konnten.