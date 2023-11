Blasmusik von A wie Abba bis Z wie Zirkus Renz boten die Musikvereine Kommingen und Stahringen beim Doppelkonzert im Komminger Gemeinschaftshaus. Die seltene Ehrung für 50-jährige Aktivität als Musiker in Kommingen erhielt Ernst Fluck.

Die Vorsitzende des gastgebenden Komminger Musikvereins, Bettina Rösch, freute sich über die zahlreichen Besucher und kündigte einen „bunten Strauß“ von Musikstücken beider Kapellen an. Die Gäste aus Stahringen eröffneten den ersten Konzertteil unter der Leitung ihres Dirigenten Gerhard Heckner mit dem emotionsreichen Marsch „Gammatique“, bevor sie die Zuhörer mit dem „Tanz der Vampire“ in die Welt der Musicals entführten. Das Stück „Glenn Beats the Battle of Jericho“ vereinte den bekannten Gospelsong um die Schlacht von Jericho mit modernem Glenn Miller Sound.

Anschließend erklang Kurt Gäbles „Perger Polka“ und mit einem Medley der bekanntesten Hits von Robbie Williams hieß es vonseiten der Stahringer Kapelle ein letztes Mal „Let me entertain you“. Das gelang den Musikern des Radolfzeller Ortsteils auch bestens, weshalb das Publikum eine Zugabe einforderte, die mit Queens „Don‘t stop me now“ auch gespielt wurde.

Der heimische Musikverein aus Kommingen läutete die zweite Konzerthälfte mit den Ehrungen verdienter Mitglieder ein, die seitens des Vereins von der ersten Vorsitzenden Bettina Rösch vorgenommen wurden. Eine ganz besondere Auszeichnung wurde dabei dem Tenorhornisten Ernst Fluck zuteil: Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des 1964 ins Leben gerufenen Musikvereins und kann trotz einer mehrjährigen Pause auf stolze 50 Jahre als aktiver Musiker zurückblicken.

Halb so lange ist Simon Fluck dabei: Er wurde für 25 Jahre als aktiver Musiker ausgezeichnet. Für ihre zehnjährigen Verdienste wurden Schriftführerin Kristina Steuer, Dirigent Richard Sauter sowie Vizedirigent Raimund Zeller geehrt. Die Ehrungen des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee nahm der Bezirksvorsitzende Tom Roth vom Bezirk III Randen vor. Er überreichte Livia Heller, Mona Steuer und Xenia Rösch die bronzene Ehrennadel für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, bevor er Elias Scheu das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber übergab.

Zur Eröffnung spielten die Komminger Musiker mit ihrem Dirigenten Richard Sauter das Konzertwerk „Concerto d´Amore“ von Jacob de Haan, das Barock, Pop und Jazz gelungen vereinte. Ansagerin Judith Henninger führte gekonnt durchs Programm und kündigte den mehrfach ausgezeichneten Filmtitel „How to train your Dragon“ an, bevor die Musiker mit Patrick Prammers Marsch „Lebensgeister“ ebendiese weckten. Jannis Scheu brillierte anschließend auf dem neuen Xylophon, das der Musikverein auf eine Initiative von August Rösch von den Komminger Unternehmen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gespendet bekam. Er spielte den bekannten Bravour-Galopp „Erinnerung an Zirkus Renz“. Hier forderten die Zuhörer lautstark eine sofortige Zugabe.

In die Welt der Filmmusik entführten die Musiker das Publikum schließlich bei „Pirates of the Carribean: At Worlds End“ mit einem schönen Trompetensolo des jungen Nachwuchsmusikers Jonas Sauter. Einen gelungenen Schlusspunkt setzte der Musikverein mit „ABBA on Broadway“ und erfüllte das Gemeinschaftshaus mit den bekanntesten Hits der schwedischen Popgruppe. Natürlich ließ das Publikum die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne und freute sich über die Polka „Augenblicke“ von Martin Scharnagl. Zum Abschluss spielten beide Vereine gemeinschaftlich das passend betitelte Stück „Von Freund zu Freund“.