Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag, 20. Dezember, gegen 14.30 Uhr am Kreisverkehr der B27 bei Zollhaus einen Unfall verursacht.

Blumberg Zigarettenautomat von der Wand gesprengt: Extremer Knall in weiten Teilen Blumbergs zu hören Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Polizei meldet, habe ein 47-Jähriger mit seinem BMW X3 am Kreisverkehr verkehrsbedingt angehalten. Das habe ein nachfolgender, ebenfalls 47-jähriger Fiat-Fahrer, zu spät bemerkt: Er krachte gegen das Heck des BMW, wobei an beiden Autos ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Alkohol im Spiel

Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei alkoholische Beeinflussung beim Fiat-Fahrer und veranlasste eine Blutprobe. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.