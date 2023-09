Für den Erhalt von Kindergartenplätzen werden die Wartezeiten auch im Gebiet der Stadt Blumberg immer länger. Die Stadtverwaltung stellt sich dieser Herausforderung und versucht, mit entsprechenden Lösungen gegenzusteuern. Aktuell fehlen Plätze für rund 30 Kinder. Daniela Harnest vom Hauptamt informierte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses über die momentane Lage.

Laut Fortschreibung der Belegungszahlen fehlen für den Zeitraum September 2024 bis August 2025 bis zu 34 Plätze. „Momentan sind alle Einrichtungen in der Kernstadt wie auch den Ortsteilen total ausgebucht und die Warteliste wird immer länger“, so Daniela Harnest. Personell sieht man sich noch ordentlich aufgestellt, aber auch in diesem Bereich bedarf es individueller Lösungen.

Das räumliche Angebot in der Kernstadt soll im kommenden Jahr erweitert werden. Es wird eine zusätzliche Kindergartengruppe mit 25 Plätzen im Sophie-Scholl-Kindergarten eingerichtet. Dort werden verlängerte Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr angeboten. Damit soll die Lage entspannt werden.

Durch den geplanten Umzug der Grundschule Eichberg im Sommer 2024 in den neuen Schulcampus werden die Räume der Schulkindbetreuung in drei zusammenhängenden, mobilen Klassenzimmern frei. Diese befinden sich zwischen der Realschulsporthalle und der Realschule oberhalb des Sophie-Scholl-Kindergartens.

Diese neue Kindergartengruppe benötigt kein eigenes Außengelände, da die Flächen des Sophie-Scholl-Kindergartens mitgenutzt werden können. Für den Betrieb dieser neuen Außenstelle werden zwei Fachkräfte benötigt. Die geschätzten Umbaukosten von 138.000 Euro inklusive Küche, Anpassung Freigelände, Erstausstattung Möbel und Spielmaterial wurden in der Ausschusssitzung befürwortet. Mit den Vorteilen einer schnellen Umsetzung sowie finanzieller Überschaubarkeit wurde diese Maßnahme in der Diskussion über die Kindergartenbedarfsplanung für die nächsten drei Jahre von allen Fraktionen begrüßt. In den Ortseilen hofft man wegen sinkender Geburtenraten auf weitere Entspannung.