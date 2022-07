Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag, 26. Juli, gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 5747 zwischen Blumberg und Achdorf. Der 25-jährige Fahrer einer Yamaha RN12 sei laut Polizei auf kurvenreicher Strecke unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei er alleinbeteiligt zu Fall gekommen und habe sich dabei schwer verletzt. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.