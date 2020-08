von Lena-Marie Baschnagel

Der Riedböhringer Klemens Ehrich unternahm auch in diesem Jahr – trotz Corona – eine Radtour. Klemens Ehrich unternimmt seit seinem Eintritt in den Ruhestand jedes Jahr eine größere Radtour. Voriges Jahr hatte er auf seinem Velo Dänemark umrundet, dieses Jahr wollte er eigentlich Schweden umfahren. Doch wegen der Corona-Pandemie blieb er lieber in Deutschland. Umrundet hatte er Deutschland bereits vor einigen Jahren, deshalb entschloss er sich, quer durch Deutschland auf die Ostseeinsel Rügen zu radeln und seine Tour in der Hauptstadt Berlin zu beenden.

70 bis 80 Kilometer am Tag

Am 3. Juli startete Ehrich seine Tour in Riedböhringen. Vier Wochen später erreichte der 68-Jährige nach einer Strecke von 2182,6 Kilometern sein Ziel Berlin. In diesen vier Wochen hat er sehr viel erlebt. Sein Weg führte vom Neckarradweg über den Fuldaradweg bis zum Elberadweg und noch weiter. Im Durchschnitt fuhr er täglich zwischen 70 und 80 Kilometer.

Die restliche Zeit des Tages nutzte Ehrich dann meist, um sich Orte und Sehenswürdigkeiten näher anzusehen. Er interessiert sich besonders für die vielen Fachwerkstädte. In Städten wie Bad Hersfeld, Melsungen oder Rotenburg an der Fulda hielt er sich daher gerne etwas länger auf. Auch größere Städte, die er passierte, wie beispielsweise Heidelberg, Mainz, Frankfurt oder Magdeburg unternahm er Besichtigungen.

Übernachtungen im Zelt

Besonders gerne erinnert er sich an die Gastfreundschaft, die er eigentlich überall erlebte. Auf seinen Touren lernte der Radfahrer immer viele neue Menschen kennen. Dieses Jahr traf er im Norden oft auf freundliche Holländer oder Polen. Die meiste Zeit übernachtete Ehrich während seiner Tour im Zelt auf Campingplätzen. Nur sechs Mal nächtigte er in einer Jugendherberge, einem Hotel oder einer Privat-Pension. Erstaunt war er darüber war, was sich die Campingplatz-Betreiber alles einfallen ließen, um die Hygiene und Corona-Regeln einzuhalten.

Er fühlte sich auf den Campingplätzen sehr wohl und sicher, berichtet er. Seine Raststätten suchte er immer spontan auf, zwar informierte er sich bereits bei seiner Tourplanung, wo es Möglichkeiten gibt, entschied dann aber spontan. „Das lief auch alles wunderbar“, so Ehrich, doch die dritte Nacht blieb ihm besonders im Kopf. „Nach meiner längsten Etappe von 114,82 Kilometern habe ich am Abend einen Campingplatz gesucht, doch der Betreiber wollte mich nicht annehmen“.

Nur wenige Male musste er sein Fahrrad schieben

Schweißtreibend war für ihn die Strecke auf dem Hessischen Bahnradweg, bei der es 25 Kilometer lang bergauf ging. Er startete bei 114 Höhenmetern, nach 25 Kilometern hatte er 544 Höhenmeter erreicht. Er ließ sich nicht aus seinem Konzept bringen und fuhr das ganze Stück auf seinem Fahrrad. Auf seiner ganzen Tour musste er nur etwa zwei bis drei Mal absteigen und schieben. Klemens Ehrich fuhr mit einem Fahrrad ohne elektrischen Motor. Im Laufe seiner Radtour konnte er feststellen, dass er im Süden überwiegend E-Bike-Fahrer antraf, im Norden traf er auch eher Radfahrer ohne Akku.

Hiddensee musste wegen Gewitterregens ausfallen

Auch das Wetter kam Ehrich zu Gute. Er hatte überwiegend gutes Wetter. Als er die Insel Rügen erreichte, gab es jedoch starke Gewitterregen. Bei seiner Umrundung der Ostseeinsel, hatte er sich vorgenommen, auch die Nachbarinsel Hiddensee mit der Fähre zu besichtigen. Doch dieses Ziel strich er wegen des starken Regens. Rügen kannte Klemens Ehrich bereits, dieses Jahr waren für sein Empfinden zu viele Touristen auf der Ostseeinsel. Dadurch hielt er sich auch nicht all zu lange in der Nähe der Touristenattraktionen auf. Diese besichtigte er schon früh morgens. Am Kap Arkona, einer der nördlichsten Punkte Deutschlands, war er so früh, dass er Bauarbeiter auftreiben musste, die ihn fotografieren konnten.

Klemens Ehrich erreicht sein Ziel, die Ostseeinsel Rügen. Bei den Leuchttürmen am Kap Arkona legt er einen kurzen Fotostopp ein. | Bild: Klemens Ehrich

Mit dabei war auch immer seine Kamera, die allein ein Kilogramm seiner rund 24 Kilogramm Gepäck ausmachte. „Man nimmt sich immer vor, weniger mitzunehmen, doch am Ende ist es dann immer noch zu viel“, schildert Ehrich. Die Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern begeisterte ihn sehr, doch sie sei auch hügelig gewesen. Er erinnert sich noch lebhaft an die Etappe, bei der es bergauf ging und er Gegenwind hatte.

Ein paar Tage Sightseeing in Berlin

Sein Ziel Berlin erreichte er nach vier Wochen und 2182,6 Kilometern. Bevor er wieder zurück nach Riedböhringen kommen konnte, musste er auf einen Zug mit einem freien Fahrradplatz warten. Währenddessen vertrieb er seine Zeit noch einige Tage in Berlin. Dort machte er beispielsweise eine Schiffsrundfahrt, besuchte den Reichstag oder das Brandenburger Tor. Unter anderem beobachtete er auch die Anti-Corona-Proteste, die zu dieser Zeit in Berlin stattfanden.

Während seiner Tour hätte vor allem aufmunterndes Feedback von Bekannten für die nötige Motivation gesorgt. Insgesamt verlief Ehrichs Tour reibungslos und war für ihn ein voller Erfolg. Mitverantwortlich waren sicherlich die gute Vorbereitung und gute Radkarten, erzählte Erich.