Das Traditionshaus Hotel Gasthof „Hirschen“ in der Blumberger Hauptstraße ist verkauft und wird mit der offiziellen Übergabe am 15. September in neue Hände übergehen. Die bisherigen Inhaber, das Ehepaar Jochen und Rosi Salomon, gehen in den vorläufigen Ruhestand. Mit dem 21-jährigen BWL-Studenten Dogan Karaaslan aus Tuttlingen, der im Frühjahr nächsten Jahres sein duales Studium beendet, wird ein junger und dynamischer Inhaber die Zukunft des „Hirschen“ bestimmen.

Der neue Betreiber kann auf den großen Rückhalt seiner gesamten Familie zurückgreifen. Seit rund 30 Jahren kann diese auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz in der Gastronomie in Radolfzell und Tuttlingen bauen. Vater Ziver Karaaslan ist auch in der Immobilienbranche tätig. Als Inhaberin einer großen Physiotherapie-Praxis ist Mutter Aysel in Tuttlingen sehr bekannt. Onkel Hasim Tehce machte sich als Inhaber des Hotel-Restaurants „Rössle“ in Spaichingen einen Namen. Sie alle wollen Dogan Karaaslan auf seinem neuen Weg im Hotel Gasthof „Hirschen“ unterstützen.

Aus dem Nichts aufgebaut

Die kurdische Familie, die vor 30 Jahren aus der Türkei flüchtete, fing seinerzeit in Deutschland mit nichts an. Dank großem Fleiß, Zusammenhalt und auch einer ordentlichen Portion Risikobereitschaft ging der Weg kontinuierlich in eine erfolgreiche Richtung.

Jochen Salomon sieht den Hotelbetrieb für die Zukunft nun gesichert. Dass er aus verschiedenen Gründen einen Nachfolger suchte, war schon länger bekannt. „Wir hatten 15 Anfragen, sind uns aber mit den neuen Inhaber nach der ersten Kontaktaufnahme vor knapp vier Wochen schnell einig geworden. Wir haben ein gutes Gefühl“, sagt er und sieht den Fortbestand des „Hirschen“ weiter gesichert. Vorerst soll sich nicht viel ändern und die Übernahme Mitte September verläuft nahtlos. Das gesamte Personal wird übernommen und der aktuelle Geschäftsmodus bleibt weiter erhalten. „Es sind keine Schnellschüsse geplant, sondern es soll vorerst alles beim Alten bleiben“, geht Dogan Karaaslan mit seiner Familie das Projekt behutsam an.

Nach vier Generationen unter der Leitung der Familie Salomon bricht für den 1860 gegründeten Gasthof damit eine neue Ära an. Der 60-jährige Spitzenkoch und gelernte Metzger Jochen Salomon hatte das Hotel mit seiner Frau Rosi im Jahr 1999 von seinen Eltern Herbert und Elisabeth in Eigenregie übernommen. Zuvor sorgte er bereits als Küchenchef für ein kulinarisches Angebot, das ihn weit über die Region hinaus bekannt machte. Speziell für seine heimischen Produkte, die immer liebevoll serviert wurden, machte er sich einen Namen. Mit dem Konzept für Stammgäste, Tagungen, Busse, Wanderer, Urlauber, Firmen und Vereine sowie Familienfeiern etablierte sich das Hotel in der Blumberger Innenstadt zu einer gefragten Adresse.