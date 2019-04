von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Sechs Jahre leitete Detlef Greitmann den Luftsportverein (LSV). Am Samstag erstattete er bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim seinen letzten Rechenschaftsbericht in dieser Funktion. Greitmann bezeichnete die Flugsaison 2018 als eine der besten in der Segelfluggeschichte des Vereins.

Es seien teilweise Strecken von mehr als 600 Kilometer geflogen worden. Das entspräche in etwa einer Luftstrecke von Blumberg bis Hamburg, sagte er. Und das alles in Flügen unter fünf Stunden, ohne die Umwelt zu belasten. Sein positiver Bericht über das Geschehen an 2018 kam bei den fast 50 Mitgliedern, darunter der Ehrenvorsitzende Stean Scherer und Ehrenmitglied Albert Heerwagen, gut an.

Die postitive Entwicklung des Vereins bestätigte Schriftführer Harry Tanner in seinem Bericht. Fast 500 Starts waren auf dem Flugfeld des Vereins zu verzeichnen. Der Flugschüler machte seinen ersten Alleinflug. Weitere Flugschüler seien noch in Ausbildung, die Adrian Tschui, Harry Tanner und Martin Eibicht leiteten. Schriftführer Tanner sprach noch einmal über die Veranstaltungen, die über die Bühne gegangen waren.

Der Technische Leiter Martin Eibicht sprach in seinem Jahresbericht von 375 Arbeitsstunden, die von den Mitgliedern geleistet wurden. Auf vielen Ebenen seien Arbeitseinsätze notwendig gewesen. Im Kassenbericht, dem Zahlenwerk von Kassier Jürg Eichenberger, klang es recht optimistisch. Die Kassenprüfer bestätigten Eichenberger einwandfreie Arbeit.

Bei den Neuwahlen, geleitet von Karl Gehrke, gab es einige Neuerungen. Zum ersten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Guido Bünke, er bereits seit sechs Jahren aktives Mitglied im Verein ist. Er tritt die Nachfolge von Detlef Greitmann an. Stellvertreter bleibt Hubert Schilling.

Alexander Geisser Schriftführer

Alexander Geisser übernimmt künftig das Amt des Schriftführers. Sein Vorgänger Harry Tanner trat nicht mehr an. Martin Eibicht bleibt Technischen Leiter ernannt, Jürg Eichbenberg bleibt Kassierer, die Kasse prüfen weiterhin Meike Tschui und Anton Gerstmaier. Detlef Greitmann und Harry Tanner wurden gebührend verabschiedet.