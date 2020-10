Annekathrin Winter verlor durch das Unglück ihren vier Jahre älteren Bruder Falk Winter. Der 29-Jährige absolvierte eine Ausbildung zum Vermessungsingenieur, die anderen drei Mitglieder der Crew waren Pilot Reinhold Freiter, Co-Pilot Hans-Henning Dyhr und Vermessungsingenieur Frank Faulbaum.

Oft war Annekathrin Winter nach dem tragischen Unglück in Blumberg, mit ihrem Vater, und alleine. Vergessen kann den Verlust in den betroffenen Familien niemand.

Annekathrin Winter schildert ihre Gefühle:

„Lang ist es her...

wir schreiben 20 Jahre nach diesem tragischen Unglück, welches Trauer, Leid, Verlust, Ohnmacht, Zukunftsveränderungen und Seelenkrebs verursachte.

Nun sitze ich wieder da, allein in der heutigen Welt, vermisse, erinnere mich an so manche Begegnung und weiß genau,

es war einmal...

Mein Bruder Falk verlor sein Leben, obwohl so vieles noch anzustreben gewesen wäre.

Zurück blieben ich, die vier Jahre jüngere Schwester, und seine Eltern, die den Kindverlust nie überwinden konnten.“

Mittlerweile kümmert sich die Tochter um ihre Eltern mit deren altersbedingt Einschränkungen.

„Nun sind 20 Jahre vergangen, für uns Betroffene fühlt es sich an, als wäre es erst gewesen.

Ich war gestern in Blumberg, eine innere Unruhe die mich von Zeit zu Zeit immer plagt, die vielen Kilometer auf der Autobahn zu fahren, um nach Blumberg zu kommen, diesen Waldweg auf Neue zu bestreiten, um an den Unglücksort zu gelangen, wo er sein Leben ließ. Dann sind die Gedanken ganz nah und die Trauer findet freien Raum, zwar bin ich dann emotional total ausgelaugt, aber es geht dann wieder etwas seelenruhiger zurück in das eigene Leben...“

Das Unglück hätte wirklich nicht passieren dürfen, „aber es ist passiert und wir müssen stark sein.“

Der Schmerz von Annekathrin Winter ist groß, dabei denkt sie auch an die anderen Beteiligten.

„Ich möchte auf diesem Weg Danke sagen, für die Berichte und Informationsmitteilungen, für die Anteilnahme und die wiederholenden Erinnerungsanstöße in all den Jahren, es ist immer wieder eine Zeichensetzung des Nichtvergessens, ein Wachrütteln für Lebensfreude und ein Mahnmal, Sicherheit im Leben als höchste Priorität zu sehen.

Herzlichen Dank!“

Ihr Dank richtet sich zunächst an den Redakteur, der schreibt und all die Jahre geschrieben hat,

„Danke an den Revierförster, der ein Auge auf den Gedenkstein hat,

Danke an den Unbekannten, der das Wolkeschild mit neuer Farbe zum Strahlen brachte,

Danke an all die Beteiligten, die leider wegen des Unglück daran beteiligt wurden.“