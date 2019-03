von Reiner Baltzer

Der Tennisclub Rot-Weiß Blumberg blickte bei der Mitgliederversammlung im Vereinsheim auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Nicht nur die sportliche Seite beleuchtete der Vorsitzende Wolfgang Teubert dabei, sondern auch die Arbeitseinsätze auf den Platzanlagen und an den Zäunen seien eine Kraftanstrengung gewesen, auch in finanzieller Hinsicht. Dabei kamen sein Vorstandsteam und die Mitglieder gut bei weg. Er bescheinigte seinen Mitstreitern, exzellente Arbeit geleistet zu haben.

Für 25-jährige Mitgliedschaft zeichnete er Beate Pfaff aus. Sein Sohn Patrick wird für 15-jährige Aktivität nachträglich geehrt. Kassierer und Schriftführer, Hannes Jettkandt konnte mit seinem Kassenbericht die 20 anwesenden Mitglieder erfreuen. Auf schwarze Zahlen verwies er, obwohl größere Ausgaben zu stemmen waren. Jettkandt habe sein Amt ordentlich verwaltet, bescheinigten ihm die Kassenprüfer.

Der Verein verfüge derzeit über 191 Mitglieder. Auch mit der Mitgliederzahl gehe es aufwärts, so seine Aussage. Aus den Mitgliedsbeiträgen, den Ersatzzahlungen für nicht geleistete Arbeitsstunden und der Erlöse aus der Bewirtung im Vereinsheim sowie der Vermietung der der vereinseigenen Immobilie würden sich die Einnahmen rekrutieren.

Sportwart Patrick Kreuz sprach in seinem Bericht die sportliche Seite an. Sechs Teams gingen im vorigen Jahr an den Start, darunter zwei Damenmannschaften. Die Ergebnisse in den einzelnen Ligen seien sehr ehrenvoll, aber noch verbesserungswürdig. An der neuen Meisterschaftsrunde werden sich lediglich fünf Teams beteiligen. Zu einer erfolgreichen Geschichte wurden die Vereinsmeisterschaften. "Macht Werbung für die sportliche Beteiligung in den Mixed-Teams und im Doppel bei den Vereinsmeisterschaften", forderte Patrick Kreuz seine Sportkameradinnen und -kameraden auf.

Die stellvertretende Vorsitzende und Jugendwartin Lisa Kanter berichtete aus den Bereichen des technischen Leiters, Dirk Kanter, sowie über ihr Ressort. Die Tennisanlage sei in einen guten Zustand versetzt worden. Für den Kinder- und Jugendbereich machte sie einige konstruktive Vorschläge. Die Vorstandsmitglieder werden ihre Ämter aus Altersgründen zur Verfügung stellen. Der neue Trainer, Michael Misseler, wurde vorgestellt. Er lobte die tolle Tennisanlage und wird sich vermehrt der Jugendarbeit widmen.