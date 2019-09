Glück hatte ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstag bei einem selbst verschuldeten Unfall in Blumberg. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 16.30 Uhr mit einem VW Polo auf dem Tunnelweg stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr Waldshuter Straße unterwegs.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 18-Jährige in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hierbei mit dem Polo „so heftig gegen zwei Richtungstafeln, dass diese mitsamt einem Betonsockel aus der Verankerung gerissen wurden“, heißt es im Polizeibericht. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. An dem schon älteren Polo entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, die Verkehrsschilder schlugen mit mindestens 1000 Euro zu Buche.