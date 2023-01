von Conny Hahn

Seit etlichen Tagen hat die fünfte Jahreszeit deutlich sichtbar in Riedöschingen Einzug gehalten: Bunte Fasnachtsbändel zieren die Ortsdurchfahrt entlang der Hauptstraße, kleine Narrenbäume schmücken die Vorgärten, Wiesen sind mit Absperrungen versehen und als Parkflächen vorbereitet.

Der Aufbau eines großen XXL-Barzelts auf dem Parkplatz hinter der Kompromissbachhalle ist abgeschlossen und an vielen Stellen wird gewerkelt, um die Besenwirtschaften zur Verpflegung der zahlreich erwarteten Narren und Zuschauer aufzubauen.

Kurzum: Riedöschingen bereitet sich für den Ausnahmezustand vor, in dem sich das Dorf am Sonntag befinden wird, wenn es sich in eine Hochburg des närrischen Treibens verwandelt.

Seit einem halben Jahr laufen die Vorbereitungen

Schon seit der Entscheidung des Vereins vor gut einem halben Jahr sind die Mitglieder um ihren Narrenpräsidenten Stefan Wehrle mit den Vorbereitungen für das große Narrentreffen beschäftigt. Dabei lief viel im Hintergrund in zahlreichen Arbeitstreffen des Organisationskomitees ab.

Der Narrenverein „Blauer Stein“ Riedöschingen feiert am Sonntag, 29. Januar, sein 50-jähriges Bestehen mit der Ausrichtung des Landschaftstreffens der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee.

Vielen sind die rundum gelungenen Narrentage im Jahr 2017 noch in guter Erinnerung. „Wir hoffen natürlich, daran anknüpfen zu können und uns auf Basis des damaligen Konzepts wieder als gastfreundliche Ausrichter zu präsentieren“, erzählt Stefan Wehrle.

Diesmal umfasst das Landschaftstreffen zwar nur einen Tag, der jedoch ein volles Programm bietet.

Narrenmesse öffnet das Programm

Der Startschuss fällt bereits am Morgen um 9 Uhr mit der Narrenmesse in der katholischen Kirche St. Martin. Unter Begleitung des örtlichen Musikvereins ziehen die Teilnehmer anschließend in das Foyer der Frobenius-Thomsin-Grundschule weiter, wo ab 10.30 Uhr der Zunftmeisterempfang stattfindet, den der Musikverein Riedöschingen ebenfalls umrahmt.

Danach stimmen sich die Besucher im gesamten Dorf auf den Nachmittagsumzug als Höhepunkt ein.

Die Kompromissbachhalle empfängt die Gäste mit liebevoll und aufwendig erstellter Dekoration passend zum Motto „Sommer, Sonne, Strand und Meer“ und wartet ab 11 Uhr mit einem breiten Speisen- und Getränkeangebot auf.

Daneben sind im Dorf entlang der Umzugsstrecke sowie im Aufstellungsgebiet insgesamt sieben Besenwirtschaften der Vereinsgemeinschaft verteilt, in denen sich die Besucher stärken können.

Die Gastgeber Der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen wurde 1973 aus der Taufe gehoben. Mit dem Narrenrat sowie seinen beiden Leitfiguren, dem Vulkangeist und dem Steinmännle, feiert der Verein am Sonntag, 29. Januar das Jubiläum zu seinem 50-jährigen Bestehen. Höhepunkt wird der große Umzug um 13.30 Uhr sein, zu dem 1500 Hästräger und Musiker aus 23 Zünften erwartet werden. Sieben Besenwirtschaften sowie die Kompromissbachhalle sind mit zahlreichen Helfern gestattet, um die große Narrenschar zu verköstigen und zu unterhalten.

Höhepunkt wird dann der große Umzug am Nachmittag sein. Eingeladen sind alle 22 Zünfte der Landschaft Hegau-Randen sowie ein Gastverein. Insgesamt werden somit etwa 1500 Hästräger und Musiker erwartet, die sich ab 13.30 Uhr beim Umzug durchs Dorf schlängeln. Aufstellungsbereich ist am Hummelberg und Franzenberg.

So ist der Umzugsweg

Dann startet der Umzug in der Schächergasse und verläuft durch die Geltengasse, am Kompromissbach entlang sowie über die Otto-Efferenn-Straße bis in die Kompromissbachhalle.

Die Ansage am Beginn der Hauptstraße sowie auf der Ehrentribüne auf Höhe des Gasthauses Schabelhof übernehmen die Präsidiumsmitglieder der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee.

Bühnenprogramm in der Halle

Nach dem Umzug geht das närrische Treiben in den Besenwirtschaften weiter und in der Kompromissbachhalle erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Auftritten von Musikvereinen sowie flotten Einlagen verschiedener Garden und Tanzgruppen. Im angrenzenden Barzelt sorgt DJ Mike mit seiner Musikauswahl für das närrische Fieber.

Der Eintritt ist frei

Der Eintritt zum Landschaftstreffen ist frei. Ausgeschilderte Parkplätze gibt es oberhalb der Stockackerstraße sowie im Gewann Schlauch am Ortsausgang in Richtung Kommingen.