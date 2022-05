von SK

Gegen einen Verkäufer eines Einkaufsmarktes hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Der Mann steht in Verdacht, am Montagabend wissentlich ein hochprozentiges Alkoholgetränk an einen 17-jährigen Jugendlichen verkauft zu haben.

Der Schnaps gelangte dadurch auch in die Hände einer 13-Jährigen, die so viel davon konsumierte, dass sie eine Alkoholvergiftung erlitt. Das Mädchen kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.