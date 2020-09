Der Vorfall ereignete sich an der Einmündung der Kreisstraße 5745 zur Landesstraße 185, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Eine 21-Jährige fuhr demnach mit einem Opel Adam von Hondingen in Richtung Blumberg. Sie hielt an der Einmündung an.

Ein nachfolgender 18-jähriger VW-Golf-Fahrer reagierte laut Polizei zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Per Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, heißt es weiter.