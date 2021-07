von Sabine Naiemi

„Endlich wieder!“ Das sagt auch das Organisationsteam des zweiten Kulturgärtle in Bad Dürrheim. Endlich gibt es wieder Veranstaltungen, die Leute seien kulturhungrig. Und so startet am Donnerstag, 8. Juli, das Kulturgärtle im Kurpark auf einer rund 3200 Quadratmeter großen Fläche. Der Aufbau läuft seit dem gestrigen Montag. Zwölf Veranstaltungen sind in den kommenden drei Wochen geplant, jeweils immer donnerstags bis sonntags.

Das Organisationsteam hat innerhalb kurzer Zeit ein dreiwöchiges Programm für das Kulturgärtle in Bad Dürrheim auf die Beine gestellt (von links): Selina Patzak, Daniel Limberger und Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH, Sören Ehlert von der Agentur „7 Emotions“ und Ralf Rübelmann, Firma „Basis – Rent your area“. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Nachdem sich immer mehr Lockerungen abgezeichnet haben, hatte das Veranstaltungsteam der Kur- und Bäder GmbH (Kubä) vor ein paar Wochen mit den Überlegungen begonnen, was man anbieten könne, erzählen Lena Klatt und Daniel Limberger. „Und da haben wir g‘schwind das Kulturgärtle wieder aus dem Ärmel geschüttelt, sagt Klatt und strahlt – nachdem das im vergangenen Jahr so ein toller Erfolg war. Die Künstler zu akquirieren, wäre relativ einfach gewesen. Klatt: „Wir haben einfach unsere Kontakte spielen lassen und im Prinzip waren alle dankbar, dass wieder etwas geht.“ Die -capella-Gruppe Medlz wäre auch sofort dabei gewesen, Open Air aufzutreten. Über 300 Tickets seien für deren Auftritt – eigentlich beim Kulturforum – schon verkauft und bei einer Indoor-Veranstaltung hätte man dann schon wieder die Auftritte splitten müssen.

Donnerstag, 8. Juli bis Sonntag, 11. Juli: Jeden Donnerstag ist After-Work-Abend, den Auftakt macht DJ Wayne. Am Freitag, 9. Juli, steht die Schwarzwaldkrimi-Lesung auf dem Programm mit den Autoren Rieckhoff und Ummenhofer. Am Samstag, 10. Juli, treten die Medlz auf und am Sonntag, 11. Juli, Django Asül.

Jeden Donnerstag ist After-Work-Abend, den Auftakt macht DJ Wayne. Am Freitag, 9. Juli, steht die Schwarzwaldkrimi-Lesung auf dem Programm mit den Autoren Rieckhoff und Ummenhofer. Am Samstag, 10. Juli, treten die Medlz auf und am Sonntag, 11. Juli, Django Asül. Donnerstag, 15. Juli bis Sonntag, 18. Juli: Dem After-Work-Abend mit DJ Wayne und „B2B DJ JRY“ folgt am Freitag die Herrenmusik (die Musiker Sebastian Schnitzer, Tommy Sausen, Gregor Lange und Volker Basler spielen Popmusik vom Feinsten), am Samstag, 17. Juli, der Mentalmagier Christoph Kuch (auch ursprünglich vom Kulturforum) und am Sonntag tritt das Duo Oropax auf.

Das vieräugige Brüderpaar von Oropax präsentiert seine Open-Air-Kulturgärtle-Sondershow und liefert ungewöhnliche Antworten auf ungewöhnliche Fragen. Bild: Christian Charisius | Bild: Christian Charisius

Donnerstag, 22. Juli bis Sonntag, 25. Juli: Den After-Work-Abend gestaltet „DJ FX“, der Freitag gehört dem Comedy-Duo Dui do on de Sell, am Samstag rockt die Band The Wright Thing den Kurpark und am Sonntag gestalten das Blasorchester Bad Dürrheim und der Musikverein Sunthausen einen Frühschoppen. Gerne dürfen sich noch andere Musikvereine melden.

Den After-Work-Abend gestaltet „DJ FX“, der Freitag gehört dem Comedy-Duo Dui do on de Sell, am Samstag rockt die Band The Wright Thing den Kurpark und am Sonntag gestalten das Blasorchester Bad Dürrheim und der Musikverein Sunthausen einen Frühschoppen. Gerne dürfen sich noch andere Musikvereine melden. Bewirtung: Den Getränkeausschank übernehmen der Round Table VS, der Turnerbund Bad Dürrheim, die Narrenzunft, das Blasorchester, der Musikverein Unterbaldingen, der Gesangverein Unterbaldingen und die Stierberghexen Sunthausen. Die Metzgerei Münsch sowie das Kurhaus-Team bieten verschiedene Speisen an.

Den Getränkeausschank übernehmen der Round Table VS, der Turnerbund Bad Dürrheim, die Narrenzunft, das Blasorchester, der Musikverein Unterbaldingen, der Gesangverein Unterbaldingen und die Stierberghexen Sunthausen. Die Metzgerei Münsch sowie das Kurhaus-Team bieten verschiedene Speisen an. Allgemeines: Die Veranstaltungen beginnen in der Regel um 20 Uhr im Kurpark. Einlass ist 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Die Besucher werden auf bequemen Loungemöbeln Platz finden. Eine entsprechende Beleuchtung wird für passendes Ambiente sorgen. Die Fläche bietet Platz für bis zu 500 Personen. Wird es abends kühl, werden Decken ausgegeben. Bei Regen werden kostenlos Regenponchos verteilt beziehungsweise die Besucher dürfen auch einen Schirm mitbringen. Abgesagt, beendet oder unterbrochen wird eine Veranstaltung dann, wenn es quasi Hunde und Katzen hagelt. An den Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht, jedoch im Begegnungsverkehr, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann.

Die Veranstaltungen beginnen in der Regel um 20 Uhr im Kurpark. Einlass ist 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Die Besucher werden auf bequemen Loungemöbeln Platz finden. Eine entsprechende Beleuchtung wird für passendes Ambiente sorgen. Die Fläche bietet Platz für bis zu 500 Personen. Wird es abends kühl, werden Decken ausgegeben. Bei Regen werden kostenlos Regenponchos verteilt beziehungsweise die Besucher dürfen auch einen Schirm mitbringen. Abgesagt, beendet oder unterbrochen wird eine Veranstaltung dann, wenn es quasi Hunde und Katzen hagelt. An den Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht, jedoch im Begegnungsverkehr, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann. Kartenvorverkauf: Karten gibt es im Vorverkauf online unter www.kulturgaertle.de und direkt an der Touristinformation im Haus des Gastes, jeweils unter Angabe der Kontaktdaten. Tickets können aber auch an der Abendkasse erworben werden. Dann müssen die Kontaktdaten dort hinterlegt werden.

Stefan Ummenhofer und Alexander Rieckhoff versprechen zusammen mit den kongenialen Musikern Eric und Carsten Dörr köstliche Unterhaltung. Bild: Veranstalter | Bild: Veranstalter