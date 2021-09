Bad Dürrheim vor 23 Minuten

Zwischen Bürgerkriegsfolgen und Corona: Einblicke in das Leben der Menschen in Uganda in Corona-Zeiten

Die Auswirkungen von Corona in Deutschland haben alle selbst miterlebt. Aber wie sich die Pandemie in Uganda auswirkt, davon ist hier kaum etwas bekannt. Eindrückliche Einblicke in das Leben der Menschen dort gab es nun beim Uganda-Freundeskreis in Bad Dürrheim. Eine Studentin schildert in einem Brief ihre Erfahrungen im Lockdown. Der Freundeskreis unterstützt Helfer vor Ort, die für Halbwaisen sorgen und den Schulbesuch ermöglichen.