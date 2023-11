Das muss man erst mal hinkriegen: Zwei Stunden Humor raushauen, ohne Punkt und Komma. Mancher fragte sich da, wie Comedienne Lisa Feller das hinkriegt. Sie trat mit ihrem Programm „Dirty Talk“ im voll besetzten Haus des Bürgers auf. Weit über 300 Besucher wollten sich den Spaß nicht entgehen lassen. Das Gelächter ging von der ersten bis zur letzten Minute, alle waren nach dem zweistündigen Programm hellauf begeistert.

Für Dirty Talk am Telefon eigne sie sich nicht, ließ Feller wissen, dafür sei sie zu ehrlich. Und um Verwechslungen vorzubeugen: Sie würde auch nicht a la Dirty Dancing beim nächsten Promitanzen mitmachen. Aber so im alltäglichen Leben, inklusive des heimischen Schlafzimmers, gebe es ja nun genug Gelegenheiten für schmutziges Gerede. Überhaupt zieht Lisa Feller ihre Inspirationen aus dem, was ihr im täglichen Leben begegnet. Die Flut ist schier unendlich. Dabei denkt die Comedienne teilweise so schräg und um die Ecke, dass man tatsächlich bildlich vor Augen hat, wie sie erlebt was sie erlebt. Da kommt sie schon mal aus Versehen mit fünf Tafeln Traube-Nuss-Schokolade anstatt weißer Schokolade nach Hause, nur weil sie unbedingt Beziehungsgespräche belauschen musste. Den einen oder anderen ketzerischen Gedankengang – etwa wenn es um den Supergau im Supermarkt, mit oder auch ohne Kind, geht – ist in der einen oder anderen Form sicher so manchem schon selbst durch den Kopf geschossen, oder entdeckte an dem Abend Potenzial für spätere Gelegenheiten. Sie selbst müsse bei all dem Kopfkino manchmal den Exorzisten durch ihr Gehirn schicken.

Ihr bevorzugter Ort zum Fluchen sei das Auto – ein geschützter Raum. Da höre einen keiner und man könne so richtig nach Herzenslust vom Leder ziehen, also fluchen wie ein Kesselflicker. Natürlich müsse man darauf achten, dass nicht aus Versehen die Kinder auf der Rückbank sitzen. Eine Hass-Situation ist das Reißverschlussverfahren auf der Flucht vor dem Stau. Überhaupt würden Flüche und Beschimpfungen in Fremdsprachen viel schöner und erotischer klingen. Spricht‘s und gibt ein paar Kostproben. Das leise Gemurmel im Wartezimmer beim Arzt – Warum flüstern da alle immer? – erinnert sie an den Gesang der Buckelwale.

Noch mehr heiteres Kopfkino läuft ab, wenn die Entertainerin über ihre Nachbarn spricht, über ihre Freundin Britta, wenn eine Ehefrau ihren Mann zum Einkaufen in den Supermarkt schickt und die Einkaufsliste in der falschen Reihenfolge schreibt, weil sie mal in Ruhe ein Schaumbad genießen möchte. Der feucht-fröhliche Mädelsabend endet in der Dönerbude, denn nichts saugt besser Alkohol auf als ein Döner, wobei sich dessen noch warme Reste hervorragend als Kopfkissen eignen. Sie stehe auf der Bühne und die Leute lachen sie aus, würde einer ihrer Söhne zu ihrer Berufswahl sagen, gibt sie sich selbstironisch.

Es geht Schlag auf Schlag, Feller feuert die Witze im Eiltempo ab, das Gelächter im zum Schluss begeistert applaudierenden Publikum reißt nicht ab. Das war ein Abend bei dem alle voll auf ihre Kosten kamen. Ein Schmankerl setzt die vor witzigen Einfällen nur so sprühende Feller noch drauf. Sie kommt nach der Vorstellung zur Autogrammstunde heraus, zeigt Publikumsnähe und posiert dabei auch geduldig für Erinnerungsbilder mit ihr.