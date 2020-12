von Jörg-Dieter Klatt

Der Musikverein Oberbaldingen hat auf dem Rathausplatz Christbäume verkauft. In den vorigen Jahren lockten dabei schon von weitem die süßlich-zimtigen Duftwolken des Glühweinstandes zum geselligen Treff. 2020 bestimmten jedoch Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutzmasken und ein Laptop zur Erfassung der Anwesenden das Geschehen im Schatten der neuen Festhalle.

Gleich wird das kleine Bäumchen von Holger Biermann eingenetzt. Carsten Schmid (links) wird gleich zum Kassentisch gehen und den Preis laut Messlatte begleichen und Schriftführer Chistoph Kopp wartet mit der Messlatte auf den nächsten Kunden. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Gut achtzig Bäume unterschiedlicher Größe aus Oppenau im Renchtal warteten auf ihre Käufer und diese kamen wie in den vergangenen Jahren in Scharen zum Dorfplatz. Allein das Zusammenstehen und das Besprechen des Dorfgeschehens unterblieben dieses Mal. Corona und die jüngsten einschränkenden Bestimmungen von Bund, Land und Kreis bestimmten die kurzen Gesprächsfetzen, die auf dem Rathausplatz wahrnehmbar waren.

Vorsitzender Peter Kleinhans zeigte sich mit der großen Resonanz zufrieden. Kurz nach 14 Uhr warteten nur noch sehr wenige Christbäume auf ihre Käufer. „Und die bringen wir auch noch unter die Leute“, zeigte sich der Vorsitzende zuversichtlich.

Nach dem Aussuchen mussten die Interessenten die Bäumchen zum Verpacken an die Einnetzstation mitten auf dem Platz selbst bringen. Dort wartete auch schon Schriftführer Christoph Kopp mit der altgedienten Messlatte, nach deren Preisaufschrieb der zu bezahlende Betrag ermittelt wird. Mit 16 Euro pro laufendem Meter lag der Christbaumpreis in diesem Jahr nahezu gleichauf wie im vorigen. Allein die Messlatte dürfte schon einige Jahre auf dem Buckel haben und sicherlich die eine oder andere Geschichte aus früheren Tagen, die am Glühweinstand zu hören war, wiedergeben können.

Mit den eingenetzten Bäumen galt es nun zum Kassentisch zu gehen, wo aber nicht nur der Obolus für das Bäumchen entrichtet werden musste. Fleißige Hände hatten feines Magenbrot gebacken und in schmucken gelben Tüten zum Kauf angeboten. Kaum ein Baumkäufer verließ den Rathausplatz ohne eine Tüte dieser Leckereien.

Christbaumkäufer Carsten Schmid, Schriftführer Christoph Kopp und Musikvereinsvorsitzender Peter Kleinhans könnne ob der exakten Messlatte nicht über den Baumpreis verhandeln.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Der Erlös aus Baum- und Magenbrotverkauf fließt in die Jugendarbeit des Musikvereins.