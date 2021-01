von Sabine Naiemi

Es ist geschafft – der Haushalt 2021 mit einem Gesamtvolumen über 45,2 Millionen Euro wurde am vergangenen Donnerstag einstimmig vom Gemeinderat Bad Dürrheim beschlossen – drei Tage vor Ablauf der Frist für den Ausgleichsstockantrag für den Umbau des Kindergartens in Hochemmingen. Die Vorgabe der Aufsichtsbehörde (Landratsamt), 700 000 Euro einzusparen, wurde erreicht. Die Haushaltssperre bleibt bestehen, bis der Nachtragshaushalt abgewickelt ist.

Nach zähem Ringen um Einsparungen verabschiedet der Gemeinderat Bad Dürrheim endlich den Haushalt 2021 – einstimmig. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Rahmenbedingungen: Grundlage der Planung ist der aktuelle Haushaltserlass mit Ergänzungen aus der November-Steuerschätzung. Es wird mit Verbesserung zum Vorjahr bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und Grundsteuer gerechnet (plus 825 000 Euro). Auf Grund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde hofft man, dass der Kreisumlagesatz bei maximal 29 Prozent bleibt. Die Personalkosten (plus 470 000) sind gestiegen. Durch Verschiebungen aus 2019 und 2020 resultiert ein hoher Unterhaltungsaufwand (plus 660 000 Euro).

Nachfolgend hier Auszüge aus den Haushaltsreden der Fraktionen.

Heinrich Glunz | Bild: SK

Heinrich Glunz, CDU: Die heutige Verabschiedung des Haushalts 2021 sei ein Bekenntnis für das Leben in dieser Stadt, ihr Erscheinungsbild in der Region, darüber hinaus und letztlich auch für die Zukunftsfähigkeit Bad Dürrheims, so Glunz. Der Gemeinderat habe den Haushalt in ein Korsett gezwängt, das mittelfristig aus allen Nähten zu platzen drohe. Es sei ein fragiles Werk. Der Rettungsanker 2020 war der rechtzeitige Erlass der Haushaltssperre. Die Endlichkeit der eigenen Einnahmen sei wohl bewusst. Die Stadt hänge mehr denn je, wie viele andere Kommunen, am Tropf des Landes und Bundes. Mit dem Bekenntnis zur Stadt sprach Glunz das angesiedelte Gesundheitswesen und das attraktive Touristenangebot an, die Stabilitätsanker im wirtschaftlichen Gefüge der Stadt. „Vor diesem Hintergrund ist es eine der zentralen Aufgaben, auch und gerade jetzt, die Kur- und Bäder GmbH zu stärken und zukunftsfähig zu gestalten, ihr mit attraktiven Angeboten eine Chance im ausufernden Bäder-Wettbewerb zu geben.“

Die Stadt schiebe eine Bugwelle von öffentlichen Aufgaben, ein Bündel dringlicher Maßnahmen – vor sich her, so Glunz weiter. Wenn die Stadtverwaltung aus der personellen Situation heraus nicht in der Lage sei, die ihr gestellten Aufgaben abzuarbeiten, müssten entsprechende Aufträge an externe Büros vergeben werden.

Der wiederholte Hinweis auf die Möglichkeiten eines Nachtragshaushaltes offenbare die ganze Unsicherheit des zur Beschlussfassung vorliegenden Zahlenwerks, sei zumindest Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit in der gegenwärtigen Situation, schloss Glunz seine Rede.

Klaus Götz | Bild: SK

Klaus Götz, Freie Wähler: Auch Götz ging darauf ein, wie schnell 2020 alles Makulatur wurde. Es gebe viel Wünschenswertes und Machbares, aber nicht unbedingt Erforderliches, so Götz und rief im Hinblick auf die Endlichkeit finanzieller Mittel zu Bescheidenheit auf. „Die Spuren, die die Pandemie hier in der Finanzlage hinterlassen hat, sind tief und gravierend: 4 Millionen Euro unter dem Haushaltsvolumen des Vorjahres, eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro.“

Eine große Zukunftsaufgabe sieht die LBU in der Weiterentwicklung der Schullandschaft. Bezüglich der Entwicklung an der Realschule, der hierfür entstehenden Kosten sowie des massiven Sanierungsbedarfs und Investitionsstaus an der Grund- und Werkrealschule (durch den Brand noch verstärkt) sei ein schulpolitisches Gesamtkonzept dringend erforderlich. Im Zuge dessen frei werdende Flächen seien interessante Bausteine in der weiteren städtebaulichen Planung und Entwicklung.

„Am härtesten trifft uns die Corona-Krise bei der Kur- und Bäder GmbH“, so Götz. „Folge ist, dass 3,67 Millionen Euro ungedeckter Aufwand an die KuBä fließen müssen. Erste Priorität muss dennoch und gerade sein, die Einrichtung zukunftsweisend auszurichten.“ Die hierfür vorgesehenen 3,5 Millionen Euro seien essenziell wichtig, um die Konkurrenzfähigkeit der Stadt zu erhalten.

Andrea Kanold | Bild: SK

Andrea Kanold, FDP: „Das Haushaltsjahr 2020 war in jeder Hinsicht ein ganz besonderes Jahr. Durch die Corona-Pandemie sind die finanziellen Folgen für die Zukunft noch in keiner Weise absehbar. Bad Dürrheim steht vor großen Herausforderungen, um die Stadt zukunftsfähig zu gestalten. Der Tourismus wird wesentlich vom Solemar mitgetragen, das seit März 2020 fast durchgehend geschlossen ist. Hotels, Gaststätten sowie Einzelhandel generieren keine Einnahmen mehr, was auch die Einnahmesituation der Stadt zusätzlich erschwert. Wie schwierig die Situation für die Stadt ist, zeigt sich daran, dass die Verwaltung bei der aus Rechtsgründen notwendigen Neuberechnung der Fremdenverkehrsabgabe und der Kurtaxe gerade in dieser für die Betriebe und Unternehmen äußerst schwierigen Zeit keine Möglichkeit zur Entlastung sah. Sie trifft damit den Nerv wichtiger Wirtschaftszweige in Bad Dürrheim. Kur- und Bäder GmbH, Klinikbetreiber, aber auch Einzelhändler sowie die Gastronomen in Bad Dürrheim stehen am Limit. Für Bad Dürrheim als Tourismusort ist es erschreckend zu sehen, wie einsam und verlassen sich die Innenstadt darstellt. Auch nach einem Ende des Lockdowns wird es viele Monate, wenn nicht Jahre dauern, um wieder das wirtschaftliche und soziale Leben der Stadt auf ein normales Niveau zu führen. Wir benötigen Zukunftsperspektiven.“

Man setze große Hoffnung auf das Prüfungsergebnis der Gemeindeprüfungsanstalt für die Darstellung der Personalsituation in der Verwaltung und Vorschläge für einen effizienteren Personaleinsatz, erklärte Kanold im Hinblick auf die Personalsituation in der Verwaltung. Eine ständige Mehrung an Personal und Steigerung an Kosten ist im Bereich der Kinderbetreuung zu verzeichnen. Die erreichte Qualität muss gehalten werden, aber es muss nicht immer jedem Wunsch nachgekommen werden. Bevor an Gebäuden und Schulhof der Grund- und Werkrealschule scheibchenweise Änderungen und Ausbesserungen vorgenommen werden, sollte grundsätzlich der Frage nachgegangen werden, wie wir unsere Schullandschaft in Bad Dürrheim zukunftsfähig machen wollen.“

Karen Roeckl | Bild: SK

Karen Roeckl, LBU: Sie vertrete heute den krankheitsbedingt abwesenden Wolfgang Kaiser, so Roeckl. „Die Pandemie hat alle unvorbereitet getroffen, Bad Dürrheim als Touristen- und Kurort vor allem finanziell besonders hart. Dennoch meine ich, ist die Stadt Bad Dürrheim gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Die Verwaltung hat sich immer sehr flexibel an die schnell wechselnden Situationen angepasst. Kommunikativ wurde mit Videobotschaften reagiert, das digitale Angebot wurde sehr schnell ausgeweitet. Im Schatten der Pandemie verwundert es nicht, dass der Haushalt dieses Jahr ein harter Brocken war, besonders für Laien. Geplante Investitionen für das Solemar, die Schulen und auch für die Stadtentwicklung sollten in einem offenen transparenten Prozess weiter entwickelt werden.“ Die dringlichste Frage sei zunächst gewesen, wie mit den massiven Deckungslücken ein genehmigungsfähiger Haushalt erreicht werden könne. Angesichts erschwerter Beratungsbedingungen und knapper Zeit war die Herausforderung, in einem für die Öffentlichkeit transparenten Verfahren durchdachte Beschlüsse zu fassen.

Als wichtiger Zwischenschritt ist die Organisationsuntersuchung der Verwaltung im Haushalt finanziell abgebildet. Anhand dessen kann über weitere notwendige Stellen zielführend diskutiert werden.“

Angesichts der Verschiebungen wolle die LBU an ihren Antrag erinnern, den Nachtragshaushalt zeitnah zu beraten und im ersten Halbjahr abzuschließen.

„Und wie stellen wir sicher, dass die im letzten Jahr nicht umgesetzten Maßnahmen wie Klimaschutz, Energieeinsparung, Brückensanierung trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen auf‘s Gleis gesetzt werden können?“ Der Antrag von 2020 zum Klimaschutz sei mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Natürlich hat Corona viele Dinge in der Prioritätenliste ganz nach unten rutschen lassen. Deshalb werde nachdrücklich die Umsetzung bereits verabschiedeter Maßnahmen gefordert.

Die Liste der unbeantworteten Fragen sei lang. Eine finale Bewertung des Haushaltes werde erst nach Abschluss des Nachtragshaushaltes möglich sein, schloss Roeckl ihre Rede.

Derya Türk-Nachbaur | Bild: Omay Tuerk

DeryaTürk-Nachbaur, SPD: Bertold Brecht aus seinem Lied von der Unzulänglichkeit zitierend, wies die SPD-Vorsitzende darauf hin, wie schmerzlich alle Pläne zu Beginn von 2020 über den Haufen geworfen wurden, die Menschen mit extrem hohen Belastungen fertig werden müssen. „Plötzlich mussten wir neue Begriffe in unseren Wortschatz aufnehmen: Notbetreuung, Abstandsgebot, Online-Konferenzen, AHAL-Regeln, Mund-Nasen-Schutz, Inzidenzwerte und manches mehr. 2020 hat unserem Improvisationstalent so manches abgefordert. Die angespannte Finanzlage darf uns jedoch nicht von der gesamtwirtschaftlichen Verantwortung entbinden. Auch wenn im laufenden Betrieb Einsparmöglichkeiten und Einnahmeerhöhungen gesucht wurden, müssen wir gleichzeitig im Investitionsbereich unserer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Der Kämmerer erwartet allerfrühestens im Jahr 2023 eine Entspannung.“ Es wäre sehr bedauerlich für die Entwicklung der Stadt, wenn auch nächstes Jahr auf wichtige Investitionen wie Schulhofsanierung, Ausbau und Erweiterung Realschule, Investitionen in den Klimaschutz, Sanierung Innenstadt und so weiter verzichtet würde. „Mit einer sehr restriktiven Finanzpolitik gehen auch Entwicklungschancen flöten. Trotz aller Verschiebungen, Berechnungen mit spitzem Bleistift und Bauchschmerzen können rund 8,3 Millionen Euro investiert werden.“

„Die Lage ist ernst, gleichwohl ist es umso wichtiger, die richtigen Schwerpunkte zu setzen“, so Türk-Nachbaur. „Der Klimawandel macht vor Bad Dürrheim nicht Halt und wir müssen uns trotz aller finanzieller Engpässe entschlossener als bisher dieser Herausforderung entgegenstellen. Wir wünschen uns, dass wir uns als Gremium durchringen können, endlich dazu Prioritäten zu setzen. Es fehlt uns der sogenannte „rote Faden“. Wir, Verwaltung und Gemeinderat, verzetteln uns oft. Beschlossene Projekte werden immer wieder in Frage gestellt, einzelnen Mitarbeitern oder Bereichen zu viel aufgeladen. Wir müssen darüber reden, wer wir sein wollen, wohin die Reise gehen soll und wie wir Großbauprojekte städtebaulich steuern. Die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und der Bau weiterer Wohnungen – eine für die SPD entscheidende soziale Frage – sind mehr denn je auf unserer Agenda. Die Stadt verfügt über viele Standortvorteile, was fehlt, ist insbesondere bezahlbarer Wohnraum. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Mit Freiflächen und Flächennutzungsplan muss sehr verantwortlich umgegangen werden.“