von Sabine Naiemi

Wie es Bürgermeister Jonathan Berggötz Anfang Dezember im Gemeinderat beim Einbringen des Haushaltsentwurfes 2021 bereits sagte: „Es ist ein Haushalt, der uns alle vor schwere Herausforderungen stellt und alles andere als Freude bereitet.“ Der Ergebnishaushalt wird 2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 5,65 Millionen Euro abschließen – „eine enorme Größenordnung und ein echter Substanzverlust“, so Berggötz in eben jener Rede zum Haushalt. Es entstehe – und das sei bedenklich – eine Liquiditätsabnahme von über 700 000 Euro. Und genau die müssen nun eingespart werden.

Stadtkämmerer Thomas Berninger erklärte, dass man in der Verwaltung intensiv beraten habe, was geschoben und reduziert werden könnte. Vom Landratsamt Schwarzwald-Baar sei deutlich gemacht worden, dass die Stadt alles tun müsse, um diesen Zahlungsmittelabfluss aus dem Ergebnishaushalt zu vermeiden.

Man habe daraufhin die AfAs (Absetzung für planmäßig Abschreibungen) nochmal frisch rechnen lassen und kleinere Ergänzungen vorgenommen, komme jedoch in Summe bisher nur auf eine Einsparung in Höhe von 100 000 Euro. Berninger unterbreitete die Vorschläge der Verwaltung.

Im Rathaus in Bad Dürrheim herrscht Platzmangel und Personalnot. Bilder: SK-Archiv (4) | Bild: Naiemi, Sabine

Sofortmaßnahmen: Im Bereich Hoch- und Tiefbaumaßnahmen könnte die Planungsrate für den Umbau der Kur- und Bäder GmbH herausgenommen werden mit 15 000 Euro. Der Planansatz für den Schulhof der Grund- und Werkrealschule mit 132 000 Euro könne zur Diskussion gestellt werden, wobei das Sonnensegel umgesetzt werden müsse. Bei der Realschule am Salinensee sind 100 000 Euro für die Neukonzeption vorgesehen. Da müsse man sich unterhalten, ob das abgespeckt werden kann, so Berninger. Die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und Innenentwicklung im Bereich Gestaltung und Umwelt würde die Verwaltung von 220 000 auf 180000 Euro reduzieren und die Position Beratung und Bauleitung auf 40 000 Euro halbieren. Den Posten Gemeindeverbindungsstraßen inklusive Planung würde man von 70000 auf 50000 Euro reduzieren und bei den Feldwegen auf 50000 halbieren. Die Zufahrtsbrücke zum Solemarparkplatz würde geschoben. Die Renaturierung der Kötach mit der veranschlagten Summe von 360 000 Euro müsse stehen bleiben, da diesem Punkt 85 Prozent Fördermittel entgegenstehen. In Summe würden die vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen knapp 480 000 Euro ausmachen, erklärte Berninger abschließend.

Kaiser sprach weitere Punkte an: den Bau einer Solaranlage mit 25 000 Euro, die Klimaanlage für den Serverraum der Feuerwehr (12 000 Euro), einen Sicherungskasten für 25 000 Euro. Kaiser fragte, ob das alles geprüft wurde und ob es da nicht kostengünstigere Möglichkeiten gebe. Auch den E-Check nach Sanierung der Salinensporthalle mit 30 000 Euro hätte er gern erläutert, so Kaiser. Und er wolle wissen, was sich hinter den 100 000 Euro für Stadtsanierungsmaßnahmen verberge.

Stadtbaumeister Holger Kurz erklärte: Die Solaranlage sei die Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe und alternativlos. Man wolle/müsse die Erwärmung des Wassers umsetzen. Die jetzige Anlage erbringe nicht die entsprechende Leistung um dem Thema Legionellen vorzubeugen. Die Maßnahme wurde außerdem schon 2020 geschoben. Er gehe davon aus, dass die Kosten für die Klimaanlage im Serverraum der Feuerwehr überprüft und Angebote eingeholt wurden, sicherheitshalber werde das nochmal überprüft.

„In der Tat kann ein Sicherungskasten so viel kosten“, so Kurz. Es komme darauf an, was und wieviel ersetzt werden müsse oder welchen Sicherungsstand der Kasten habe.

Die Sanierung der Salinensporthalle in Bad Dürrheim ist bald beendet. Bild: SK-Archiv | Bild: Kurz, Susanna

Der besagte E-Check sei bewusst von 2020 auf 2021 geschoben worden, um im Nachgang wie eine kleine Abnahme, wenn die Salinensporthalle fertig ist, zu erfolgen. Es seien ergänzende und neue Geräte dazugekommen und es mache mehr Sinn, diesen Check 2021 durchzuführen.

Die 100 000 Euro für Stadtsanierungsmaßnahmen seien ein Ansatz für Planungskosten, wenn aufgrund der Personal- oder neuen Situation eine neue Rathausplanung, eine Umstrukturierung oder ein Neubau erforderlich werden.

Weitere Punkte: Kaiser sprach die Sanierung der Aussegnungshalle in Sunthausen mit 150 000 Euro an. Dazu erklärte Holger Kurz, dass es da um die Entsorgung von asbesthaltigen Stoffen gehe, es sich aber um eine Kostenschätzung handle. Zur Sportplatzbewässerung für 50 000 Euro erklärte Kämmerer Berninger, dies sei eine geschobene Maßnahme aus 2020, die demzufolge umgesetzt werden müsse.

Der Sportplatz in Bad Dürrheim soll eine Bewässerungsanlage für 50 000 Euro bekommen. Momentan erfolgt die Bewässerung noch manuell.

Geprüft werden soll, ob die Sanierung der Luisenstraße auf den Gehweg reduziert werden kann. Die aufgeführte Renaturierung der Stillen Musel mit etwa einer halben Million Euro stehe im Zusammenhang mit dem Irma-Neubau, so Kurz. Hier seien auch wieder Fördergelder bis zu 85 Prozent zu erwarten.

Die Planungsrate für die Sanierung der Bahnhofsstraße könne nach hinten geschoben werden, erklärte Thomas Berninger.

Andrea Kanold, FDP, wollte wissen, ob der Punkt „Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim“ (140 000 Euro) sich um die Hälfte reduzieren ließe. Das wäre allerdings nur möglich, wenn der städtebauliche Wettbewerb nicht stattfinden würde.

Grund- und Werkrealschule: Tanja Bühler, sachkundige Bürgerin, erkundigte sich nach den Auswirkungen der Brandschäden. „Wir sind in direktem Kontakt mit der Versicherung“, erklärte Stadtbaumeister Kurz. Momentan würden der Schaden und die Kosten ermittelt. Momentan sei man auch in der Überlegung, wie aufgrund der Raumsituation perspektivisch mit dem Rektorat umgegangen werde. Die Raumsituation sei nicht ausreichend und vom Arbeitsschutz her nicht mehr zulässig. Für das Rektorat soll im alten Schulhaus eine Lösung gefunden werden. Die Planung des Schulhofs sei separat zu sehen. Nötig sei auf jeden Fall das Sonnensegel über dem Pausenhof.

Bürgermeister Jonathan Berggötz (links) spricht von schwierigen Zeiten. Bei den Maßnahmen für den Pausenhof und in der Grund- und Werkrealschule stehen wohl Kürzungen im Raum. Bild: SK-Archiv Götz. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der barrierefreie Zugang zum Rathaus Oberbaldingen mit der dazu nötigen Co-Finanzierung von 56 000 Euro ist eine ELR-Maßnahme, über die im ELR-Forum entschieden wurde. Da könne man nochmal drüber reden, erklärte Wolfgang Kaiser.

Der barrierefreie Zugang zum Rathaus Oberbaldingen wird noch einmal diskutiert.

Der Radweg Bad Dürrheim-Biesingen ist eine Maßnahme des Kreises und muss durchgeführt werden.

„Was als Lehre aus dem Brand zu ziehen gilt, ist, dass diese vorhandenen Nischen von Jugendlichen gern genutzt werden, um sich dort abends aufzuhalten. Ein klares Ergebnis dessen sei die Brandstiftung, ob vorsätzlich oder fahrlässig sei noch zu klären. Eine Abschottung des Pausenhofes als Rückzugsbereich sei also kontraproduktiv und nochmals zu überdenken. Maßnahmen für den Schulhof sind übrigens nicht förderfähig.

Fazit: „Wir haben ein Delta, was passiert damit? Es muss irgendwie gefüllt werden“, erklärte Wolfang Kaiser abschließend. „Wir können nicht bei 400 000 Euro stehen bleiben, wenn 700 000 Euro gefordert sind.“ Er wolle klar aufgeschlüsselt haben, wie dieses Delta zu füllen ist, und erwarte von der Verwaltung weitere Vorschläge diesbezüglich als klarere Grundlage. Eine Krux seien die 4,5 Millionen Euro an die Kur- und Bäder GmbH, die man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln kann.

Man werde trotz der vorgebrachten Streichungsvorschläge nicht hinkommen, erklärte Bürgermeister Berggötz. Es sei eine extrem schwierige Situation, das KuBä-Defizit deutlich höher als in den letzten Jahren. Das müsse eventuell dem Landratsamt noch einmal erklärt werden. Dem räumt der Kämmerer jedoch schlechte Chancen ein.