Sollen die Kinder in der Gemeindehalle oder komplette in Containern untergebracht werden während der Vollsanierung des Kindergartens in 2021? So lautet die Fragestellung – auf die es bei der Ortschaftsratssitzung in Hochemmingen keine abschließende Antwort gab. Der Rat einigte sich vorläufig auf einen Beschlussantrag, der Interimslösung zur Nutzung der Gemeindehalle zuzustimmen, „wenn die Kosten deutlich unter der Containerlösung seien“.

Container-Lösung wäre teurer

Denn das ist das Problem: Das Platzieren von Containern unterhalb des Rathausplatzes würde definitiv mehr kosten. Hier wäre aber auch ein Außenspielbereich für die Kinder bereits gegeben.

Aufwändige Anforderungen

Die Gemeindehalle hingegen müsste in zwei Gruppenräume unterteilt werden, wobei die Installation einer Trenn- und Schallschutzwand vonnöten wäre. Ein weiterer Container neben der Halle müsste etwa Sanitärräume beherbergen. Ein Außenspielbereich in unmittelbarer Nähe zur Halle wäre auszuweisen, das Gelände zu umzäunen und Spielgeräte müssten platziert werden.

Hallenboden erst vergangenes Jahr erneuert

Die Umbaumaßnahmen in der Gemeindehalle bedurften nach 2022 auch aufwendiger Rückbauarbeiten. Der Bodenbelag in Hochemmingens zentralem Treffpunkt wurde indes erst letztes Jahr erneuert, das Lösen der Verankerungen für die dann wieder abzubauenden Trennwände ließe Fragen offen.

Auf die Kosten achten

„Die Südseite des fertig sanierten Kindergartens wird ja verglast sein“, so Ortsvorsteher Helmut Bertsche, auch das habe die Kosten auf 620 000 Euro hoch getrieben. „Wir müssen alle weiteren Einsparmöglichkeiten prüfen.“ Es obliegt nun der Verwaltung, beide Kostenstellen genau zu prüfen. Vorerst liegen keine Zahlen vor.