von Alexander Hämmerling

Nach seinem Jubiläums-Sommerfest im Juli hat der FC 1922 Hochemmingen seinen 100. Geburtstag nun nochmals mit einem großen Festbankett in der Bergweghalle gefeiert. Neben 130 geladenen Gästen gratulierten den Kickern die Vizepräsidentin des Südbadischen Fußballverbandes, Ute Wilkesmann, der Vorsitzende des Fußball-Bezirks Schwarzwald, Guido Seelig, Bürgermeister Jonathan Berggötz, Ortsvorsteher Helmut Bertsche und die Vorsitzende des Bad Dürrheimer Sportausschusses, Andrea Greguric.

Feiern bis in die Nacht hinein

Vertreter sämtlicher Vereine von Hochemmingen waren beim Ehrentag des FC ebenfalls mit dabei. Darunter waren die Feuerwehr, die Riedhexen, die Narrenzunft mit ihren Guggenmusikern der Emminger Elch-Köpf, der Tennisverein, der Musikverein, die Landjugend, die katholische Frauengemeinschaft und der Förderverein Hockeyplatz. Nach der Preisvergabe einer Tombola mit Preisen im Wert von 4000 Euro feierten die Gäste den Geburtstag bis in die Nachtstunden.

Stimmen zum Geburtstag

Jürgen Felsensteiner vom gleichberechtigten Vorstandstrio sah den FC in seiner 100-jährigen Vereinsgeschichte stets durch „Teamgeist und freiwilliges Engagement“ unter den Mitgliedern geprägt. „In den langen Jahren wurde viel Arbeit erbracht, ohne darauf bedacht zu sein, dass für einen persönlich etwas herausspringt“, so Felsensteiner in seiner Ansprache.

Nur so habe sich der FC zu einem Club mit beinahe 500 Mitgliedern, stabilen Mannschaften, einer soliden Jugendbasis und sozialen Aspekten wie Integration, Weltoffenheit und Multinationalität entwickeln können.

Im Namen der Hochemminger Vereine gratulieren Katja Hepting von der Narrenzunft und Marco Erath (links) von der Feuerwehr den Fußballern und dem Vorsitzenden Jürgen Felsensteiner zum Jubiläum. | Bild: Alexander Hämmerling

Ortsvorsteher Helmut Bertsche bemerkte, dass für den FC der Sport stets eine Herzensangelegenheit und nicht nur die schönste Nebensache der Welt sei. Der Verein habe einen historischen Wandel von einer Männerfußballrunde zu einer neuen Vereinsgeneration mit vielen Abteilungen durchlaufen. „Was hier in 100 Jahren durch euch geleistet wurde, dafür kann ich im Namen der gesamten Bürgerschaft nur danken. Der FC war, ist und wird stets ein wichtiger Teil Hochemmingens sein“, wurde Bertsche emotional.

„Chapeau zu eurer Öffentlichkeitsarbeit und dem neuen, professionellen Online-Shop mit tollen Fanartikeln.“ Jonathan Berggötz, Bürgermeister

Bei seinen Grußworten sah Bürgermeister Jonathan Berggötz seine erste Begegnung mit dem FC ironisch mit einem traumatischen Erlebnis verbunden. Berggötz startete seine Hobby-Fußballerlaufbahn beim FC Bad Dürrheim in der E-Jugend und hatte sein erstes Pflichtspiel, als Kontrahent stand ausgerechnet der FC Hochemmingen an, „krachend verloren“.

Besonders schätze er das Beschreiten neuer, medialer Wege bei den Fußballern. „Chapeau zu eurer Öffentlichkeitsarbeit und dem neuen, professionellen Online-Shop mit tollen Fanartikeln“, kommentierte Berggötz. Das Stadtoberhaupt pflege einige persönliche Freundschaften zu den Vereinsmitgliedern. „Daher weiß ich, dass der FC für viele von euch eine zweite Familie ist“, so Berggötz.

Anscheinend findet Bürgermeister Jonathan Berggötz (links) für den Vorsitzenden Jürgen Felsensteiner die passenden Worte zur 100. Geburtstagsfeier des FCH. | Bild: Alexander Hämmerling

Für die Vizepräsidentin des Südbadischen Fußballverbands, Ute Wilkesmann, stehen und fallen eine Gesellschaft und das soziale Leben auch mit dem Ehrenamt. Der FC sei ein Paradebeispiel dafür. „Ohne die breite Basis kleiner Vereine gäbe es auch keine Spitze mit der Bundesliga. Ihr seid Teil davon“, attestierte Wilkesmann den Hochemmingern 100 Jahre erfolgreiches Vereinsleben.

Stationen der Vereinsgeschichte

Zum 100-jährigen Bestehen hält der FC Hochemmingen seine Geschichte mit einer Jubiläums-Festschrift von 109 Seiten Stärke und einer Auflage von 400 Exemplaren fest. Das Heft kann für zehn Euro erworben werden. Detailliert werden hier die wichtigsten Vereinsstationen seit der Gründung am 8. Juni 1922 festgehalten. Bereits zuvor gab es in Hochemmingen eine Fußball-Studentenmannschaft, seinerzeit noch mit sechs Spielern pro Team auf dem Feld.

Ein paar Erinnerungen

Schwere Zeiten

Von Anfang an waren die Farben des FC „schwarz-weiß“. Der Verein durchschritt schwere Zeiten der Wirtschaftskrise in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, noch schwerere während des Zweiten Weltkriegs mit dem Aussetzen des Sports und mauserte sich ab den 1970er-Jahren zu einem Multiabteilungs-Verein mit der Badminton-Gruppe, einer Freizeitgymnastikgruppe, den Altherren, dem Kinderturnen, der Fit for Fun Power-Gymnastik und einer mittlerweile aufgelösten Tischtennistruppe. 1998 bauen die Mitglieder mit rund 40 ehrenamtlichen Helfern ihr Vereinsheim weitgehend in Eigenleistung mit 10.380 geleisteten Arbeitsstunden.

Viel Gäste sind in die Bergweghalle zur Jubiläumsfeier gekommen. | Bild: Alexander Hämmerling

Sportliches

Sportlich lief es für den FC nicht immer glatt. In so manchen Jahr konnte keine aktive Mannschaft für den Spielbetrieb gestellt werden. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A in der Saison 1996/97 „krebst“ der FC bis 2012/13 in der Kreisliga B, der sogenannten „Liga Sorgenfrei“, umher. Es folgen die „satten Jahre“ ab 2014 mit zwei Aufstiegen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

In der Saison 2017/18 wird der FZ Vizemeister in der Bezirksliga und verpasst nur knapp bei den Relegationsspielen gegen den SV Denkingen den Einzug in die Landesliga, 800 Fans verfolgten das Heimspiel der Relegation. In der Saison 2019/20 verliert der FC nur 2:0 gegen im Verbandspokal gegen den Oberligisten FC 08 Villingen, es wird als das „Spiel des Jahrhunderts“ in dem Bad Dürrheimer Teilort angesehen.