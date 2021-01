von Sabine Naiemi

„Das Problem war, dass der Turnerbund am Anfang ziemlich hart getroffen wurde, weil der komplette Betrieb, einfach alles, eingestellt werden musste“, erklärte Reiner Günther vom Turnerbund Bad Dürrheim zur Lage des großen Vereins während der Corona-Zeit nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr. Günther ist der erste stellvertretende Vorsitzende und stellt zusammen mit der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, Yvonne Springmann, mangels eines ersten Vorsitzenden die Vereinsspitze.

Beim Turnerbund 1911 Bad Dürrheim stehen alle Räder still, Kurzarbeit musste für die Mitarbeiterin der Geschäftstelle, Heidi Hess, jedoch nicht angemeldet werden. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Mit alles ist gemeint: die Kurse im Rehasport, die verschiedenen Trainingsangebote, Gymnastik-Gruppen, das Mutter-Kind-Turnen, Vorschulturnen, Rope-Skipping, Volleyball, das Training für die TB-Jumpers. Alles musste eingestellt werden, von jetzt auf gleich. Die Volleyball-Saison wurde drei Spieltage vor Saisonende abgebrochen. Nur zu einem einzigen Spiel konnten die Damen antreten, bevor der zweite Lockdown verkündet wurde.

Nachdem Anfang Juli in begrenztem Rahmen der Sportbetrieb wieder starten konnte, waren die Hoffnungen groß. Maximal sieben Personen wegen des Abstands, in der großen Turnhalle der Realschule am Salinensee (400 Quadratmeter), 20 Leute inklusive Trainer. Im erlaubten Rahmen fanden auch wieder Kurse im Turnerheim statt. Zuvor erstellten Reiner Günther und Yvonne Springmann ein entsprechendes Hygienekonzept. Das Problem war, dass die Oskar-Grießhaber-Turnhalle für den Schulunterricht verwendet wurde und die Salinensporthalle wegen der Sanierung immer noch nicht zur Verfügung stand. Die Gruppen verlegten also, soweit möglich, ihr Training ins Freie. Viele Unternehmungen fielen jedoch ins Wasser.

Dann war wieder überhaupt nichts mehr. Aufgrund der neuen Situation hängt alles nun wieder in der Schwebe, nachdem im November der zweite Lockdown verkündet wurde. Dem Verein wurden wieder alle Grundlagen entzogen. „Das einzige was derzeit noch läuft, ist der Rehasport Lunge. Den gibt es auf ärztliche Verordnung und darf somit durchgeführt werden. Der Rehasport Orthopädie fängt im März wieder an“, erklärt Reiner Günther auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die Jumpers, die Abteilung fürs Turnen, führe zwei Mal in der Woche Online-Training durch. Vanessa und Stefan Karrer würden die Übungen per Online-Schaltung zeigen. „Der Rest ist vollkommen lahmgelegt“, so Günther.

„Unser Vorteil sei, dass der Turnerbund keinerlei Miete bezahlen müsse, da keine Kurse stattfinden. Die meisten Übungsleiter würden nach Stundenhonorar bezahlt. Der Rehasport werde von der Krankenkasse bezahlt. „Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und stehen also nicht vor dem Bankrott“, erklärt Reiner Günther mit Erleichterung.

Man habe für die Geschäftsstellenmitarbeiterin Heidi Hess auch keine Kurzarbeit anmelden müssen. Es wurden Überstunden abgebaut und über Weihnachten Urlaub. Es sei zwar weniger zu tun als sonst, aber immer noch genügend Arbeit da. So müssten Abrechnungen und alles mögliche erledigt werden. Günther: „Die Bezahlung ist alles abgedeckt, wir sind, wie oben schon gesagt, auf der sicheren Seite.“ Austritte aus dem Verein seien nicht mehr oder weniger zu verzeichnen als sonst auch.

Allerdings empfinde Heidi Hess die Ruhe im Turnerheim schon eher als gespenstisch und wäre wie alle anderen auch schon froh, wenn es bald wieder losgehen würde.

Was die Salinensporthalle angehe, lägen die Arbeiten laut stets gleichlautender Auskunft der Stadtverwaltung im Zeitplan. „Wenn es Mitte Februar hoffentlich wieder losgehen sollte, ist hoffentlich die Salinensporthalle auch fertig. Wir haben die Hygienepläne immer noch in der Schublade und sind im Fall auch gleich am Start“, erklärt Günther abschließend.