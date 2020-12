von Sabine Naiemi

Öfingen (man) Es ist Weihnachten. Ja, es ist Weihnachten. Weihnachten fällt nicht aus! Weihnachten ist. Wir feiern und erinnern und freuen uns, weil Gott Mensch geworden ist, weil Jesus geboren ist. Das ist der 24. Dezember, der Tag, an dem wir Jesu Geburtstag feiern. Heiligabend findet statt. Weihnachten kann niemand abschaffen, solange wir es feiern und daran denken und wäre es auch einsam und dennoch in unseren Herzen.

Pfarrerin Bettina Ott ruft an Weihnachten zur Stille auf. Bild: Mandy Heinze | Bild: Mandy Heinze

Das Kind wird geboren, Hoffnung und Licht gerade in Notzeiten. Weihnachten in der Pandemie, anders gestaltet und erlebt, aber Weihnachten. Was gehört unbedingt dazu? Ich würde behaupten die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium und eigentlich ein Gottesdienst. Und dieses Jahr – dann aber auf jeden Fall die Weihnachtsgeschichte laut oder leise, allein oder zu zweit, zu dritt gelesen.

War die Welt jemals perfekt? Wir feiern anders als letztes Jahr, aber wie oft wird Weihnachten auch sonst anders als erhofft gefeiert? Entscheidet sich Weihnachten an der Anzahl der Kontakte oder gemeinsamem Essen?

Ein bittersüßer Geschmack begleitet Weihnachten dieses Jahr, weil man persönliche Kontakte sehr, sehr, sehr vermisst. Aber machen Sie doch etwas ganz Verrücktes, schreiben Sie Ihren nicht anwesenden Lieben einen richtigen handgeschriebenen langen Weihnachtsbrief, den Sie mit der Post verschicken. Haben Sie schon jemals einen richtigen Liebesbrief bekommen? Man macht ihn zitternd und voll Vorfreude auf, weil man am Absender schon sehen kann, von wem er kommt. Man hält dasselbe Papier in der Hand, das der liebste Mensch berührt hat und noch ehe man beginnt zu lesen, ist man überglücklich. Dann liest man in Ruhe, langsam, immer wieder noch mal, man sieht die Absätze, die Spuren, die die Schrift hinterlassen hat, und man kommt dem lieben Menschen ganz nahe. Man faltet den Brief vorsichtig zusammen, steckt ihn in die Tasche, trägt ihn mit sich herum und schwebt durch die Wohnung. Man geht spazieren, und die Luft ist wie Champagner. Man kommt nach Hause. Der Brief ist Wirklichkeit. Man liest ihn, und dann setzt man sich hin und gibt sein Glück in einem Antwortbrief weiter. Einen Weihnachtsbrief an jemand Lieben zu schreiben/malen, das können alle, auch wenn sie es lange nicht oder noch nie gemacht haben. Kinder, Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten... man kann jemanden überraschen.

Weihnachten ist ja die Zeit der Geheimnisse und Geschenke. Ich schenke meine Zeit, mein Nachdenken, meine Phantasie zur Gestaltung durch einen richtigen, tatsächlichen, analogen, also zum Anfassen und Festhalten, Brief. Ein sinnliches Weihnachtserlebnis für Augen, Hände, Ohren, wenn ich ihn mir laut vorlese oder lesen lasse, für die Nase, wenn er parfümiert ist, nach Tannennadeln oder weihnachtlich duftet.

Christus wird geboren! Gott kommt uns nahe als Kind, als Mensch, damit wir nicht verkümmern, sondern leben und durch Jesus manches von Gott verstehen. Weihnachten ist Leben mit allen Sinnen, besonders wenn es vielleicht mal stiller ist, falls man eine Weile auf Radio oder Fernseher verzichten kann.