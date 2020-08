von Sabine Naiemi

Hinter den Kulissen tut sich eine Menge. Solch ein riesiges Projekt – ein weiteres Leuchtturmprojekt Bad Dürrheims, das Hotel Parasol – will beziehungsweise muss gut vorbereitet sein und erfordert entsprechende Vorarbeit. Immerhin geht es bei um ein Vorhaben, dessen Investitionssumme 15 Millionen Euro beträgt. Und die schüttelt man nicht gerade mal eben so aus dem Ärmel. Jetzt ist es soweit, dass im September die Bauvoranfrage entweder im Technischen Ausschuss oder eventuell gleich direkt im Gemeinderat vorgelegt werden soll.

Die vierköpfige Vorstandschaft des Fördervereins des Hotels Parasol (Günter Tarlatt, Jürgen Guse, Gerald Weiss und Rainer Hänggi) befindet sich ständig in intensivem Austausch mit den entsprechenden Stellen, um so viele Fördermittel wie möglich erhalten zu können und die Finanzierung des Vorhabens auf sichere Beine zu stellen. „Wir bohren richtig dicke Bretter“, erklärt Rainer Hänggi, „und erfreuen uns einer äußerst breiten Unterstützung.“ Hänggi verweist auf allein acht Alleinstellungsmerkmale dieses Großprojektes.

Um die Förderfähigkeit zu prüfen, fordert der KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) konsequente Vorarbeit in Form der Vorlage entsprechender Konzepte und unabhängiger Beurteilungen, ob das Projekt finanziell überhaupt tragfähig ist. Ist die KVJS im Boot, folgen recht sicher Förderungen durch die „Aktion Mensch“ und andere Träger. Auch Förderungen aus dem ELR-Programm sind anvisiert.

Unterstützt wird der Förderverein dabei von der Steuerberatungsgesellschaft WS Süd aus Villingen-Schwenningen und einem unabhängigen Hotelfachmann des KVJS. Aufgrund der guten Ergebnisse der Prüfungen wurde durch das mit dem Förderverein zusammenarbeitende Kreditinstitut der Finanzrahmen für die Vorplanungen wesentlich erhöht, so Tarlatt. Seine umfangreiche Arbeit erbringt der Vorstand in ehrenamtlicher Tätigkeit. „Was wir an Zeit und Herzblut einbringen, geht weit über die Grenze dessen hinaus, was man ehrenamtlich erbringt, aber das ist es uns wert“, merkt Jürgen Guse an, der Altbürgermeister Bräunlingens.

Ein besonders wichtiger Schritt auf dem Weg zur Vermarktung der geplanten Ferienwohnungen als Standbein zur Finanzierung war der Verzicht des Ordens St. Chrischona auf die sogenannte „Besicherung“ des Grundstücks. Das bedeutet, der Förderverein muss einen Mehrerlös aus der Vermarktung der Ferienwohnungen nicht an den Orden abführen, sondern kann diesen zur Aufbringung des Eigenkapitals verwenden.

Der Standort in Bad Dürrheim

Rund 10000 Quadratmeter in idyllischer Lage, direkt an der Stillen Musel und am Eingang der Stadt, in räumlicher Nähe zum Solemar un Kurpark stellen einen hervorragenden Ausgangspunkt dar. Der gemeinnützige Verein der Freunde und Förderer des Hotels Parasol aus Bad Dürrheim wurde 2014 gegründet. Er ist Eigentümer des Grundstücks.

Konzept verändert

Waren ursprünglich 90 Zimmer mit 28 bis 30 Quadratmetern Größe vorgesehen, werden nun 69 Zimmer und 33 Ferienwohnungen geplant. Eine Zwischenplanung sah einmal 60 Zimmer und 30 Ferienwohnungen vor. Nach erneuter Überplanung hat sich das mittlerweile auf diese neue Größe geändert. Die bei der Baubehörde einzubringenden Pläne sehen drei Baukörper vor. Eines davon ist das Hotel mit der gesamten Versorgungs- und Infrastruktur, in zwei eigenständigen Gebäuden sollen die 33 Ferienwohnungen untergebracht sein. Das Gelände mit den Ferienwohnungen wird eine 3000 Quadratmeter großen Teilfläche einnehmen.

Die Stille Musel wird Baustein des Konzepts. Diese verläuft entlang der Solemar-Zugangswege und zusammen mit dem stattlichen Baumbestand auf dem Grundstück soll alles Teil einer „grünen Oase“ werden.

Gründung der Betreibergesellschaft

Die erforderliche und als nächster Schritt zu gründende Betreibergesellschaft benötigt mindestens – es dürfen auch ruhig mehr sein – vier Gesellschafter. Einer der bereits gesetzten Gesellschafter neben dem Förderverein ist die Lebenshilfe Villingen-Schwenningen. Man befinde momentan mit mehreren Gesprächspartnern in Kontakt, berichtet Jürgen Guse. Das Interesse sei groß und eine namhafte soziale Stiftung hätte bereits ihre Beteiligung angeboten. Namen wolle man jedoch erst dann nennen, wenn alles in trockenen Tüchern sei. Ergänzt werden die komplizierten Strukturen, die sich aus der Gemeinnützigkeit des Ganzen ergeben, durch eine Betriebs- und Besitzgesellschaft. An diese wird das Grundstück der Ferienwohnungen übergeben.

Städtebauliche Entwicklung

„Wir wollen in Anbetracht der ganzen Entwicklungen in der Stadt vorne mit dabei sein“, erklärt Günter Tarlatt. Die Entwicklung solle im Gleichschritt erfolgen. Und man könne sicher sein, dass es ein schönes Gebäude werde, bei dem Holz ein maßgebliches Gestaltungselement sei.

Die Mitgliederversammlung ist für Mittwoch, 30. September, angesetzt. Zielsetzung ist der Spatenstich im zweiten Halbjahr 2021.

Beitreten oder spenden

Der gemeinnützige Verein der Freunde und Förderer des Hotels Parasol aus Bad Dürrheim hat derzeit etwa 90 Mitglieder. Schirmherr ist Guido Wolf (CDU), Mitglied des Landtags und Minister der Justiz und für Europa. Man kann Mitglied im Verein werden oder einfach auch nur spenden. Weitere Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.hotelparasol.de. Spenden können getätigt werden an das Konto bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar, IBAN: DE09 6945 0065 0151 0344 79, BIC: SOLADES1VSS.