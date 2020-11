von Sabine Naiemi

Bild: Evangelisches Pfarramt

Die evangelische Kirche in Bad Dürrheim wurde erneut Opfer von Vandalismus. Nachdem es in der Vergangenheit schon mehrfach zu unerfreulichen Vorfällen kam, wurden in der vergangenen Woche, in der Zeit zwischen dem 18. und 21. November, erneut mehrere Scheiben der Glasumrandung auf dem Kirchenvorplatz mutwillig eingeschlagen. Drei Scheiben wurden mit Steinen beworfen oder mit einem Gegenstand eingeschlagen.

Bild: Evangelisches Pfarramt

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro und wurde zur Anzeige gebracht. „Wir wenden uns hiermit an die Öffentlichkeit und bitten die Bevölkerung um Mithilfe und sachdienliche Hinweise“, schreibt das Pfarrbüro. Falls jemand etwas wahrgenommen habe, bitte man um eine Benachrichtigung ans Evangelische Pfarramt. Bild: Pfarramt