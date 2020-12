von sk/sgn

Wenn jetzt „normale Zeiten“ wären, würde in Kürze der Jahresrückblick des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim stattfinden. Aber dieses Jahr ist alles andere als „normal“ und so wird eben schriftlich auf das Wanderjahr 2020 zurückgeblickt.

Die kleinen Exkursionen mit begrenzter Teilnehmerzahl wurden 2020 gerne angenommen. Bild: SK-Archiv Hämmerling

„Mit Sorge sahen wir alle schon in 2019 auf China, wo das Corona-Virus bereits die Bevölkerung in ihrem täglichen Leben einschränkte. Vernetzt und global wie unsere Welt ist, war es absehbar, dass auch wir von Covid-19 betroffen sein werden“, wird das Schreiben an die Mitglieder eröffnet. Der erste Shutdown im ersten Quartal 2020 habe auch das Vereinsleben stark verändert.

Wanderungen wie die Vereinsmitglieder und Mitwanderer sie kannten, waren auf einmal nicht mehr möglich. Für die Vorstandsmitglieder sei es immer oberstes Gebot gewesen, die Vereinsmitglieder keiner Gefahr auszusetzen und auch keine Infektionen in die Bevölkerung hinauszutragen. In sechs Vorstandssitzungen, die teilweise auch online erfolgt sind, wurde diskutiert und beraten, welche Möglichkeiten zu welcher Zeit für Vereinsaktivitäten möglich waren. Maßgeblich waren dabei auch die Vorgaben des Hauptverbandes in Freiburg, der regelmäßig seine Empfehlungen zukommen ließ.

Bild: privat

Zunächst gab es die Mittwochswanderungen in kleiner Gruppe in die nähere Umgebung, als eine Ansteckungsgefahr in der freien Natur sehr gering schien. Sogar zwei Exkursionen konnten durchgeführt werden und zum Ende des Sommers zwei Tageswanderungen, bei denen Bahnfahrten beinhaltet waren. Alles verlief gut, und die Kontakte konnten aufrecht erhalten werden. Auch die Nordic-Walking-Gruppe war aktiv, nur die Treffen im Vereinsheim konnten nicht stattfinden, da dabei nicht die notwendigen Hygienemaßnahmen umgesetzt werden konnten – der Raum im Vereinsheim ist zu klein dafür.

Nun war auch schon eine Schlachtplattenwanderung geplant, doch diese fiel dem zweiten Lockdown zum Opfer. Doch all diese Einschränkungen auf das Vereinsleben seien hinnehmbar im Vergleich zu den Auswirkungen, die die Wirtschaft zu tragen hat, so die Vorstandschaft. Hoffnungsvoll wird nun auf das Wanderjahr 2021 geschaut. Allerdings gehe man nicht davon aus, dass wie gewohnt im Frühjahr schon wieder mit den ersten Wanderungen gestartet werden kann. Der Pandemieverlauf wird wohl auch dann noch vorgeben, welche Vereinsaktivitäten in 2021 wieder möglich sein werden.