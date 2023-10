„Das ist wunderbar, die Sitzgelegenheiten und Pflanzen werten den Rathausplatz auf“, schwärmte Uta Schwabe über den neu gestalteten Rathausplatz, der später, im November und bis Mitte Dezember, sogar versuchsweise für den Autoverkehr gesperrt wird. Die Stadt Bad Dürrheim hat laut ihrer Pressemitteilung eine Idee des baden-württembergischen Verkehrsministeriums aufgegriffen, lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitten zu gestalten. Gerade der Bad Dürrheim Rathausplatz mit den historischen Salinengebäuden wird mit dieser Aufwertung auch intensiver erlebbar. Der Rathausplatz ist ohnehin einmal in der Woche aufgrund des Wochenmarkts am Freitag für den Autoverkehr gesperrt und ansonsten während des Jahres aufgrund von Veranstaltungen und besonderen Märkte. Die Umleitung des Verkehrs in der Luisenstraße erfolgt dann immer über die Salinen- und Scheffelstraße. So soll es auch bei dem Verkehrsversuch sein, der im November beginnt (voraussichtlich ab 4. November) und bis 14. Dezember dauert. Dann wird der gesamte Rathausplatz zur Fußgängerzone und mehrere Veranstaltungen locken die Einwohner der Stadt und Umgebung sowie die Gäste in Bad Dürrheims gute Stube.

Im Anschluss an den 48. Christkindlemarkt am Wochenende 2./3. Dezember wird es dann auf dem Rathausplatz noch einen kleinen Weihnachtsmarkt geben. Einige der Christkindlemarkthütten bleiben dazu stehen. Sie können auch von Schulen und Vereinen zum Verkauf von Geschenkartikeln oder zur Bewirtung belegt werden.

Bis zur Sperrung des Rathausplatzes für den Fahrzeugverkehr werden Verkehrsmessungen durch sechs Erfassungsgeräte vorgenommen, um herauszufinden, wie viele Fahrzeuge am Rathaus vorbeifahren und wie sie sich während der Sperrung verteilen – auf die Umleitungsstrecke Salinen- und Scheffelstraße oder, was nicht gewünscht ist, auf Waldstraße und Grünallee. Schon jetzt können es sich Passanten vor dem Rathaus auf Sitzgruppen und Stadtterrassen zwischen Pflanzen gemütlich machen und die neuen Sitzmöbel ausprobieren.

Im baden-württembergischen Verkehrsministerium sieht man in lebendigen und verkehrsberuhigten Stadt- und Ortszentren Räume für Austausch und Begegnung. Zwar fällt die Versuchsphase in Bad Dürrheim in die Herbst- und Winterzeit und wäre im Sommer vielleicht noch besser angenommen worden, doch auch bei kühleren Temperaturen können sich die Bürger ein Bild machen, wie dieser Platz durch Straßenmöbel besser erlebbar gemacht werden kann. Die Straßenmöbel wurden der Stadt vom Land kostenlos überlassen, sie sollen nach dem Willen des Ministeriums mindestens zwei Monate lang stehen. Die Stadt hatte keine Wahl bei der Auswahl des Termins. Citymanager Daniel Limberger ist aber überzeugt: „Wenn die Sperrung jetzt, im Herbst und Winter angenommen wird, dann wäre sie im Sommer erst recht ein Erfolg“.

Die Bad Dürrheimer Bürger und Gäste sollen deshalb auf Kärtchen, die am Rathausplatz an einer Infotafel entnommen werden können, die Situation kommentieren. Dabei wird es zu Beginn der Vollsperrung auch veränderte Texte und Fragestellungen auf den Kärtchen geben. Die Kärtchen können in einen Briefkasten vor Ort geworfen werden. Bereits im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Attraktivitätssteigerung und Mobilität in der Bad Dürrheimer Innenstadt war die Anregung gekommen, den Rathausplatz zeitweise oder generell zu sperren, um mehr Menschen in die Innenstadt zu ziehen. Die Resonanz auf die neuen Sitz- und Verweilmöglichkeiten zwischen den beiden Rathäusern fällt überwiegend positiv aus. Als die Mitarbeiter der Firma Citydecks aus Mannheim gemeinsam mit Mitarbeitern der Kur- und Bäder GmbH die Pflanzen, Tische und Bänke aufstellten, wurden sie an den sonnigen Tagen in der vergangenen Woche sofort in Beschlag genommen. Häufig waren am Nachmittag dann alle Sitzmöglichkeiten belegt.

Uta Schwabe, die seit 22 Jahren zusammen mit ihrem Mann Burkhard in Bad Dürrheim lebt und als Malerin bekannt ist, findet die Auffrischung des Rathausplatzes gelungen, sie freut sich auch schon auf die autofreien Wochen dort. „Mich haben schon Urlauber in der Innenstadt gefragt, wo denn eigentlich hier die City ist“, weiß sie um die Problematik.

Ansprechend findet auch das Ehepaar Rosemarie und Manfred Reutter aus Mainz die Umgestaltung des Rathausplatzes auf Zeit mit Sitzmöglichkeiten und zusätzlichen Pflanzen. Zwei Mal im Jahr kommen die beiden nach Bad Dürrheim und besuchen dann täglich das Solemar. Den Urlaub für Ostern 2024 haben sie bereits gebucht und sind gespannt, wie dann der Rathausplatz aussieht. Nach der ersten Woche der Umgestaltung und Möblierung ist nach Feststellung der Stadtverwaltung schon festzustellen, dass die Autos langsamer über den Rathausplatz fahren – entweder, weil ihre Fahrer das Szenario anschauen oder weil sie durch die Sitzgelegenheiten daran erinnert werden, dass sie hier Schrittgeschwindigkeit fahren müssen. Nach Ende des Versuchs sollen dem Gemeinderat die Ergebnisse der Verkehrsauswertung und das Feedback der Bürger präsentiert werden. Das Gremium soll dann entscheiden, welche Konsequenzen aus dem Versuch gezogen werden.