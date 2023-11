Eigentlich beginnt die Fasnet erst am 11. November. Doch Bad Dürrheim wollte in diesem Jahr nicht ganz so lange warten und hatte schon einmal drei Guggenmusiken, die Bad Dürrheimer Urviecher Guggämusik, die Fetzä-Bätscher aus Schwenningen und die Peterzeller Bloos-Arsch, zum Warmspielen eingeladen. Das Guggä-Open-Air sollte ursprünglich im Freien auf dem Rathausplatz stattfinden und um 18 Uhr beginnen. Doch das Wetter durchkreuzte den Plan.

Für die Veranstaltung hatten die Verantwortlichen eine große überdachte Bühne aufgebaut. Zudem stand eine 360-Grad-Bar bereit, um durstige Kehlen zu löschen. Doch aufgrund der unsicheren Wetterlage verlegten die Verantwortlichen das kleine Musikfestival in letzter Minute doch noch in das Haus des Gastes. Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent mit angekündigten starken Winden und möglichen Sturmböen wollte man insbesondere für die Gäste kein Risiko eingehen, erklärte Raphael Buccelli, Dirigent der Urviecher.

In einer Gemeinschaftsaktion verlegten viele helfende Hände die Veranstaltung in den Weinbrenner-Saal im Haus des Gastes. Für die große Rundum-Bar war leider kein Platz mehr. Das Personal wurde kurzerhand von acht auf drei Personen reduziert. Auch der Beginn des musikalischen Teils der Veranstaltung verschob sich durch den Umzug nach hinten, was der guten Laune allerdings keinen Abbruch tat. Die Gäste hatten Verständnis für die Maßnahme. Während es draußen immer noch windete und regnete, nahmen die Besucher gerne das Angebot an, einen Teller Chili con Carne zu essen und sich an der Bar mit Getränken zu versorgen.

Mit eineinhalb Stunden Verspätung eröffnete die Guggämusik der Urviecherzunft schließlich den musikalischen Reigen. „Dies ist jetzt die dritte Veranstaltung dieser Art“, erinnerte sich Dirigent Raphael Buccelli und erzählte vom letzten Mal, als der Auftritt der Guggenmusiken vor dem Kurhaus stattfand. Da sei es zwar trocken gewesen, aber dafür bitterkalt.