Meteorologe Oliver Klein bereitet aus der Wetterstation in Öfingen Wettervorhersagen für den NDR, RTL, NTV und weitere Kunden aus der Medienlandschaft auf. Unterstützt wird er dabei seit über 20 Jahren von der Kur- und Bäder Bad Dürrheim, die Eigentümerin der Station ist. Darauf weist die Kur und Bäder in einer Pressemitteilung hin. Seit 2020 ist Oliver Klein beim Dienst Wetter-Welt angestellt und bereichert das nachhaltige Tourismusangebot in der Region.

Die Frage nach dem Wetter beschäftigt täglich mehrere Millionen Menschen. In Zeiten von neuen Klimatrends und -veränderungen gewinnt sie zunehmend an Bedeutung. Bei der Überwachung und Erforschung des Klimawandels spielen Wetterstationen eine entscheidende Rolle. Durch sie werden Daten über die Temperatur, den Luftdruck, aber auch die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit und Niederschlagsmengen erfasst, die bei der Klimaanalyse unabdingbar sind.

Meteorologe Oliver Klein ist seit über 20 Jahren für Wettervorhersagen aus der Wetterstation in Öfingen zuständig. Einblicke in die Welt des Wetters gibt er dabei nicht nur zahlreichen Kunden aus der Medienlandschaft wie zum Beispiel dem NDR, RTL und NTV, sondern auch Bad Dürrheims Einwohnern und Gästen bei Führungen durch sein Wetterstudio. Diplom-Geograph Oliver Klein hat in mehr als zwei Jahrzehnten in der Wetterstation viel erlebt und arbeitet inzwischen für das Kieler Unternehmen Wetter-Welt GmbH.

2019 feierte die Wetterstation gemeinsam mit der Kur- und Bäder ihr 20-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie 1999 auf eine Initiative von Jörg Kachelmann und dem damaligen Kurdirektor Michael Steinbach. Kachelmanns Firma Meteo-Media betrieb das Öfinger Wetterstudio bis 2013, Oliver Klein ist seit 2001 für die Wettervorhersagen aus der Station zuständig. Zwischenzeitlich gab es jedoch auch dunkle Wolken über der Wetterstation: 2015 und 2020 entging sie knapp der Schließung. 2015 sah die Meteo-Group, die den Wetterdienst von Jörg Kachelmann übernommen hatte, die Schließung des Standorts vor. „Das Team der Kur und Bäder hat sich zum damaligen Zeitpunkt unermüdlich dafür eingesetzt, das Wetterstudio zu erhalten, und so konnte die Schließung des Studios mit vereinten Kräften abgewendet werden“, berichtet Oliver Klein rückblickend. 2020 erfolgte ein weiterer Einschnitt: Die Meteo-Group entschied sich diesmal endgültig dafür, den Deutschlandbetrieb einzustellen, und im Oktober sah es so aus, als hätte Oliver Klein seinen letzten Arbeitstag in der Wetterstation gehabt.

Auch in dieser Phase unterstützte Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder, Oliver Klein, bis ein neuer Arbeitgeber gefunden werden konnte. Im November erfolgte die frohe Botschaft: Die Wetter-Welt GmbH übernahm den Standort mitsamt Mitarbeiter Oliver Klein: „Für mich war das natürlich eine mehr als gute Nachricht. Ich war von Anfang an begeistert von dem wunderschönen Arbeitsplatz in einem Ferienhaus. Ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen, und fühle mich, obwohl ich Saarländer bin, dem Schwarzwald sehr verbunden“, so Klein. Der Kontakt zur Kur und Bäder, aber auch zur Stadtverwaltung und zur regionalen Presse sei von Anfang an sehr gut gewesen, und auch mit dem neuen Arbeitgeber Wetter-Welt ist Klein sehr zufrieden: „Ich bin froh über die tolle Atmosphäre bei der Wetter-Welt. Unser Geschäftsführer, der Meteorologe Meeno Schrader, kümmert sich persönlich und sehr engagiert um sämtliche Anliegen der Mitarbeiter.“ Und: die Wetterstation bietet Mehrwert für nachhaltige Standortentwicklung. Die Kur und Bäder befasst sich seit Jahrzehnten mit dem Qualitäts- und Servicegedanken bei der Entwicklung und Unterhaltung nachhaltiger Kur- und Freizeitangebote für Gäste und die Bevölkerung. „Bad Dürrheim ist dank der Wetterstation immer wieder in den Medien präsent. Aber auch für Vereine und Einrichtungen ist die Wetterstation bei der Planung von Veranstaltungen eine große Unterstützung“, so Markus Spettel. Die Station ist außerdem ein beliebtes Ziel von Tagesausflügen.