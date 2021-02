von Sabine Naiemi

Beim Finale nach dem Ballprogramm präsentieren sich jeweils die am Abend beteiligten Akteure auf der Bühne, hier bei den Urviechern waren es 2020 mehr als 140 Akteure. Daran kann man mal sehen, wie viel „Manpower" hinter so einem Abend steckt.

Eigentlich – ja eigentlich, wäre jetzt gerade der Terminkalender sämtlicher Narren zum Bersten gefüllt. Ein Ball hätte den anderen gejagt – allein drei große Bälle in der Kernstadt, dazu noch die Kappenabende, und dann noch in Sunthausen und Unterbaldingen die Zunftbälle. Dieses Jahr würde sich wieder alles besonders drängen, da die Fasnetszeit wieder kurz gewesen wäre. Am kommenden Donnerstag, 11. Februar, ist schon der Schmotzige.

Doch dieses Jahr müssen die Narren von ihren Erinnerungen leben in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Und was war das nicht für ein vergangenes Fasnetsjahr!

Die Narrenzunft Hochemmingen feiert 2020 ein mit vielen Punkten gespicktes Fasnetprogramm zu ihrem 44-jährigen Bestehen.

Die Narrenzunft Hochemmingen feierte ihr 44-jähriges Bestehen, wie sonst auch immer zogen rauschende Ballnächte mit oppulenten Programmen Hunderte in die Siedepfanne. Auf den Ortsteilen wurde eine quicklebendige, abwechslungsreiche Fasnet zelebriert.

Nichts ist erlaubt

Doch nun ist nicht das geringste bisschen erlaubt.

Das wird wahrscheinlich ein historisches Jahr werden – eines, in dem ein Bürgermeister seine Schlüsselgewalt nicht abgeben muss. Hat doch etwa schon von vornherein das Polizeipräsidium Konstanz/Polizeirevier Schwenningen an die Bad Dürrheimer Zunftvorstände ein Schreiben geschickt, in dem darauf hingewiesen wird, dass obwohl Fasnet in der Region Tradition, Brauchtum und Kulturgut bedeutet, dieses Jahr doch alles anders sei – sein müsse. Hingewiesen wird in dem Schreiben nochmals auf die aktuell geltenden Corona-Verordnungen, auf die am Tage wie auch in der Nacht geltenden Ausgangsbeschränkungen, für die – man sei sich sichern – die breite Mehrheit der Vereins- und Zunftmitglieder Verständnis habe. Die Polizei werde jedenfalls die traditionellen närrischen Tage besonders im Blick haben, heißt es in dem Schreiben weiter und bei Verstößen konsequent einschreiten.

