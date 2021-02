von sk/sgn

Das Mitteilungsblatt des Geschichts- und Heimatvereins – „De‘ Sensedengler“ – gilt als legendär und ist hochbegehrt. Jürgen Kauth, Vorsitzender des Vereins und Autor des Sensedenglers hat immer wieder neue Ideen. „De‘ Sensedengler“ erscheint alle drei Monate und wird stets mit Spannung erwartet.

Im Laufe der ganzen Jahre hat Jürgen Kauth durch den Sensedengler ein beachtenswertes, stets reich bebildertes geschichtliches Gedächtnis der Stadt geschaffen. Anerkannte Heimatkundler bis hin zu Wissenschaftlern des Landesarchivs haben diese Veröffentlichungen bereits als einzigartig für die ehrenamtliche Heimatkunde bezeichnet.

Nun will sich Kauth in einer Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen des Sensedenglers dem ehemaligen Parkhotel Kreuz widmen.

Das frühere „Parkhotel Kreuz“ Ecke Bahnhof/Friedrichstraße in Bad Dürrheim in den 1970er-Jahren im Winterkleid. Das erste Haus am Platze hielt sich bis 1979 und musste dann dem großen Wohnpark weichen. Bild: Archiv Jürgen Kauth | Bild: Archiv Jürgen Kauth

Parkhotel Kreuz ist unvergessen

Kauth erklärt: „Die älteren Mitbürger vermissen das 1979 geschlossene und 1982 abgebrochene Parkhotel immer noch schmerzlich. Es war ein ortsprägendes Gebäude und wurde ab 1900 schnell zum ersten Haus der Gemeinde. Im Herzen Bad Dürrheim war es lange Mittelpunkt des Ortsgeschehens bei Festen und Feiern. Bis in die 1970er-Jahre hielt sich der erstklassige Hotel- und Kurbetrieb von internationalem Zuschnitt.“ Heute steht an der Stelle des ehemaligen Parkhotels mit dem früheren Park dahinter die Wohnanlage „Wohnpark Kreuz“.

Die abwechslungsreiche Geschichte des Unternehmens wird in der reich bebilderten Dokumentation des Geschichts- und Heimatvereins nach Ostern zu sehen sein. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun: Für die Jahre 1945 bis 1979 sucht Autor Jürgen Kauth noch Unterlagen in Form von Fotografien oder Berichten. Besonders Innenaufnahmen sind gefragt. Möglich wäre etwa, dass Personen, die im Hotel gearbeitet hatten, hier vielleicht weiterhelfen.

Da das Heimatmuseum des Vereins wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns noch geschlossen bleibt, sollte bis Ende Februar telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufgenommen werden: Jürgen Kauth ist erreichbar per Telefon unter 0771/17 51 82 43 oder per E-Mail an juergen.kauth@gmx.net. „Die Dokumente werden abgeholt und nach dem Einscannen wieder zurückgebracht“, erklärt er. Und: „Jeder, der mitmacht, wird dann eine Broschüre gratis erhalten“, kündigt Kauth an. Und das ist doch mal ein Versprechen, für das es allemal lohnt, im Keller zuhause die alten Kisten zu durchwühlen.

