von Sabine Naiemi

Am Dreikönigstag ging es in Bad Dürrheim nach zähen Jahren auf Hochtouren in die, dieses Jahr mit 47 Tagen, wieder recht kurze fünfte Jahreszeit. Die beiden großen Narrenzünfte der Kernstadt klopften den Staub aus den Häsern und Knochen. Die Urviecher-Guggämusik und der Fanfarenzug der Narrenzunft sorgten für den passenden musikalischen Auftakt.

Närrisches und Offizielles bestimmen bei beiden Zünften das Häsabstauben. So stehen bei beiden Zünften immer die Ehrungen an, danach werden Termine bekannt gegeben und es gilt, die Arbeitslisten für die Veranstaltungen zu füllen.

Wenn die Urviecher Guggämusik beim Häsabstauben im Weinbrennersaal spielt, wackeln die Wände und innerhalb von Sekunden steigt der Gute-Laune-Pegel noch höher. | Bild: Naiemi, Sabine

Drei neue Ehrenmitglieder hat die rund 600 Mitglieder starke Urviecher-Zunft, und allein diese drei bringen es zusammen auf 92 Jahre verdienstvolle, aktive Mitgliedschaft, so die neue Zunftmeisterin Daniela Schwarz. Den Geehrten wurden Standing Ovations zuteil, die Rührung war allen anzusehen.

Corina Spettel engagierte sich besonders im Jugendbereich

Sie wurde 2005 in den Narrenrat gewählt und war damit 17 Jahre lang aktiv tätig. In dieser Zeit hat sie die Kinder- und Jugendausflüge und Nikolausfeiern organisiert, bei Häsvorstellungen in Kindergärten und Schulen das hiesige Brauchtum vermittelt, die Dekoration auf den Tischen am Urviecherball übernommen, bei Veranstaltungen und Festen kreative Ideen und Tatkraft eingebracht und stand vielen bei ihren ersten Häsnäh-Versuchen mit Rat und Tat zur Seite.

Bad Dürrheim Erst randalieren zwei Männer vor einem Jugendraum, dann ziehen sie weiter Das könnte Sie auch interessieren

Über ihr Amt als Narrenrätin hinaus war sie seit dem ersten Auftritt bei den Ur-Sisters dabei, hat viele Jahre die Ur-Jumpers geleitet und außerdem das Männerballett trainiert.

Herr der Küche und Schnitzel ist Joachim „Bimbo“ Fischer

Er wurde bereits 1989 in den Rat gewählt, da waren die Urviecher gerade mal 10 Jahre ein Verein. Somit war er 33 Jahre ohne Unterbrechung im Narrenrat tätig. „Du brennst für die Fasnet“, beschrieb Zunftmeisterin Schwarz seine Passion.

Dass die Urviecher-Küche so hervorragend funktioniert und wohlschmeckend ist, ist sein Verdienst: Von Festivitäten jeder Größe, über die 1100-Jahr-Feier in Bad Dürrheim, zwei Guggä-Jubiläen, drei Zunft-Jubiläen und natürlich jedem Ball, Kappenabend, jeder Kilbig und vieles mehr. Die Zahl der von ihm gebratenen Schnitzel geht in die Tausende.

Einer der Männer der ersten Stunde

Michael Gäng – „de Gäng“: Der Urviecher-Recke ist ein Teil der jungen Wilden der ersten Stunde. 1980 wurde er in den Narrenrat gewählt, sieben Jahre später zum zweiten Vorsitzenden – ein Amt, das er 35 Jahre lang mit herausragender Tatkraft ausübte.

Zunftmeisterin Daniela Schwarz ernennt Joachim Fischer (links) und Michael Gäng zu Ehrenmitgliedern. | Bild: Naiemi, Sabine

Das „grüne Häs“ geht auf Michael Gäng zurück, im Männer-Ballett hat er sich bewiesen, war der Nikolaus für viele Jahre und brachte mit seinem Ideenreichtum oft die Zuschauer beim Umzug zum Staunen, ob mit Pyramiden, Fahrzeugen, dem ausgestopften Urviech im Netz. Selbst beim Basteln der kleine Mäskle zum Umhängen war er in der Urviechergarage federführend tätig.

Beim Ausbau des Vereinsheims im alten Rathaus war er mit dokumentierten 575 Stunden der mit Abstand engagierteste Helfer – und diese Aufzählung stellt nur einen Auszug dessen dar, was Michael Gäng ausmacht.

71 Ehrungen waren es dann bei der Narrenzunft im Bohrturm, nachdem der Fanfarenzug das Häsabstauben eröffnet hatte und Vivienne Bayer den Prolog aufgesagt hatte. Die Narrenzunft hatte das Häsabstauben in ihr Vereinsheim verlegt, weil es dort „kuscheliger“ war als im – aus Energiespargründen – kalten Haus des Bürgers.

Der Fanfarenzug der Narrenzunft Bad Dürrheim eröffnet unter großem Beifall traditionell das Häsabstauben. | Bild: Naiemi, Sabine

Ab fünf Jahren Zugehörigkeit wird geehrt

Den kleinen Hanselorden für fünf Jahre aktive und zehn Jahre passive Mitgliedschaft erhielten: Philipp Böcher, Nicola Böcher, Heike Böhnisch, Günter Bruder, Monika Bruder, Salvatore Bucelli, Raphael Bucelli, Anke Deininger, Jannik Greguric, Larissa Hauger, Sean Hergert, Nathalie Ilg, Maximilian Jahreis, Lucy Karrer, Klaus Kussauer, Irene Kussauer, Ulrich Lössl, Leonie Sabrina Nagel, Tamara Pfaff, Florian Radlinger, Robin Reduth, Silke Rottler, Simone Schäfer, Jörg Schaulies, Magdalena Schaulies, Vivien Schmieder, Lisa Schulz, Stefen Speck, Lisa Stähle und Petra Vosseler.

Bad Dürrheim Tennisclub ist am Verzweifeln: Dringende Bitte um Hilfe gegen Einbrecher und Vandalismus Das könnte Sie auch interessieren

Den Großen Hanselorden erhielten für zehn Jahre aktive oder 20 Jahre passive Mitgliedschaft: Stefanie Brauer, Michaela Breitmoser, Dietmar Dammert, Ulrich Fink, Barbara Fink, Irma Häring, Michael Hippe, Stephanie Kongsui, Annette Limberger, Fabian Manger, Manuel Merz, Nikola Montuori, Sebastian Morgenstern, Linda Rebholz, Siegfried Riegger, Ingrid Riegger, Nina Rothfuß, Marvin Rottler, Monika Schelshorn, Renate Schleicher, Annabell Schmeer, Melanie Schweizer, Celine Spieker, Sven Weber, Roswitha Wenner, Gaby Wursthorn und Ann-Kathrin Zecha.

Das ist wichtig bei der Fasnet Urviecher Es geht weiter mit dem Kappenabend am 27. Januar im Vereinsheim in der Schulstraße. Der Urviecher-Ball findet am 4. Februar statt, in der Siedepfanne. Der Kartenvorverkauf ist am 21. Januar, von 10 bis 12 Uhr, im Vereinsheim. Eine Eintrittskarte kostet zehn Euro. Der Eintritt zum Kappenabend ist frei. Mehr unter www.urviecher.de Narrenzunft Der große Zunftball findet am Samstag, 18. Februar, statt, ebenfalls in der Siedepfanne im Haus des Bürgers. Der Kartenvorverkauf erfolgt nicht wie angekündigt am 4. Februar, sondern erst am 11. Februar, im Vereinsheim Bohrturm. Mehr unter www.narrenzunft-badduerrheim.de Häskammer Wer noch auf der Suche nach einer närrischen Kostümierung ist, wird fündig in der Häskammer der Narrenzunft. Diese befindet sich im Dachgeschoss im Haus des Bürgers (linker Seiteneingang). Jeder – auch Gruppen, ob Mitglied der Narrenzunft Bad Dürrheim oder nicht, kann sich dort ein Häs ausleihen. Die Häskammer ist bis zur Fasnet jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr geöffnet.

Den Narro-Orden mit Goldschild und Gravur erhalten Zunftmitglieder nach 20 Jahren aktiver oder 40 Jahren passiver Mitgliedschaft. Dies waren Nicole Beha, Andrea Dunne, Melanie Hüning, Kathrin Knapp, Nadine Lupold, Beate Rawlins, Thomas Rebholz, Anke Rombach, Thomas Schäfer, Rita Schiebel, Susanne Schötz, Christian Schulz, Michael Terner, Andreas Terner.

Lukas Himmelsbach ist ein Teil des neuen Abstauber-Duos, das seinen ersten Auftritt bravourös meisterte. | Bild: Naiemi, Sabine

Zum guten Schluss wurde es dann noch humorvoll, als in aller Genüsslichkeit das neue Abstauber-Duo Lukas Himmelsbach und Leon Limberger ausschlachtete, was für Stückle sich die Zunftmitglieder während des letzten Jahres so alle geleistet hatten. Die Narren genieren sich überhaupt nicht, für diese Gelegenheit andere anzuschwärzen und es wurde herzlich gelacht.