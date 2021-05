von Sabine Naiemi

Seit Beginn der Pandemie setze die Schwarz-Gruppe (Kaufland und Lidl) umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter um, beispielsweise Hygienestationen und Plexiglasschutz an den Kassen, das Angebot von Masken und Schnelltests für Kunden sowie kostenlose medizinische Masken und Selbsttests für Mitarbeiter, teilt die Pressestelle von Kaufland in Neckarsulm auf die Nachfrage dieser Redaktion zur Teststation beim Kaufland in Bad Dürrheim mit.

Der nächste Schritt sei die Eröffnung von Testzentren, die einen schnellen und einfachen Zugang zu Corona-Schnelltests ermöglichen: Ende März habe die Schwarz-Gruppe begonnen, auf den Kundenparkplätzen von Lidl und Kaufland sukzessive Testzentren zu errichten. Bei der Auswahl der Standorte stehe die verkehrstechnisch günstige Erreichbarkeit für alle Bürger im Vordergrund.

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Bad Dürrheim werden jetzt Corona-Schnelltest angeboten. Bilder: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ziel sei, mehrere hundert Testzentren in Deutschland aufzubauen und somit ein flächendeckendes Angebot von kostenfreien Tests im Rahmen der Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums zu schaffen.

In den Testzentren können sich alle Bürger ein Mal wöchentlich kostenfrei testen lassen. Personen, die sich testen lassen wollen, können sich unter https://buergertest.ecocare.center/ anmelden oder die Ecocare-App herunterladen (via App Store) und darüber einen Termin buchen. Eine Anmeldung ist auch direkt vor Ort möglich. Die Testzentren sind zunächst von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Beim Betrieb der Testzentren arbeitet Kaufland mit der Firma Ecolog, einem Anbieter von integrierten Dienstleistungen und europäischen Testanbieter zusammen. Die Unternehmensgruppe stelle Platz und Strom zur Verfügung, Ecolog errichte und betreibe die Teststationen und sei für die Abläufe der Tests zuständig.

Wroblewska Ostrowsk wird von Christian Salesi getestet. Alle Bürger können sich ein Mal pro Woche kostenlos testen lassen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aktuell gebe es noch keine Informationen darüber, wie lange die Teststation am Kaufland in Bad Dürrheim bestehen wird. Sie gehe davon aus, dass die Teststation so lange bleibt, wie von der Bundesregierung aus die Pflicht zu Schnelltests besteht, erklärte Alisa Götzinger von der Kaufland-Pressestelle.

Testmöglichkeiten Die Stadt Bad Dürrheim bietet über die extra eingerichtete Kommunale Test-Allianz für die Bürgerinnen und Bürger kostenlose Schnelltests auf Covid-19 an. Die Luisenklinik vergibt Termine unter der Rufnummer 07726/66 80 16 oder unter www.luisenklinik.de und testet dienstags und mittwochs von 13 bis 14 Uhr sowie freitags von 10 bis 11 Uhr. Das Hotel Waldeck testet sonntags in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr und ist für die Terminvergabe unter der 07726/66 36 10 erreichbar. Freitags bietet die Espan-Klinik Tests in der Zeit von 13 bis 15 Uhr an, Termine werden unter der Rufnummer 07726/6 50 vergeben. Die Klinik Hüttenbühl vergibt Termine für samstags 9 bis 12 Uhr unter Telefon 07726/92 50, und die Praxis Karin Todoroff in Sunthausen testet wochentags, Terminvereinbarung unter Telefon 07706/1050. Ebenfalls wochentags testet die Praxis von Maik-Holger Würthner, und es können Termine unter der Rufnummer 07726/3 43 vereinbart werden. In der Johannis-Apotheke kann man Termine unter Telefon 07726/93 88 76 vereinbaren. Bei der Kur- und Bäder GmbH wird montags von 7 bis 9 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr und donnerstags von 7 bis 9 Uhr getestet. Die Termine hierfür werden unter der Rufnummer 07726/66 63 45 vergeben. Jeden Montag beteiligt sich das Sure-Hotel an der Aktion und testet in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr. Hier können die Termine unter der Rufnummer 07726/3 78 79 76 04 oder online vereinbart werden. Unerlässlich ist bei allen Anlaufstellen eine vorherige Terminvereinbarung, um den nötigen Sicherheitsabstand wahren zu können und das Hygienekonzept einzuhalten.