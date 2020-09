von Sabine Naiemi

Ein weiterer Teil der Stadt, dessen Entwicklung im Rahmen der Sanierung der Innenstadt Bad Dürrheims zur Debatte steht, ist das Areal der Luisenpassage, des Rathauses, der umgebenden Parkanlage und der Großraumparkplatz.

Wie es mit der Stadtentwicklung weitergeht, wird wohl Thema der nächsten Gemeinderatssitzung sein. Auch die Luisenpassage (vorn im Bild), das Rathaus (Bildmitte) und der Großraumparkplatz (links im Bild) stehen im Fokus. (Archiv) | Bild: Götz

Defizite im Rathausareal

Im Rahmen der Bürgerbefragung wurde in der Kategorie Mobilität die unübersichtliche Verkehrssituation beziehungsweise Verkehrsführung negativ bewertet, mit Bemerkungen wie: schwer einschätzbar, unübersichtlich, nicht klar und als Gefahrenstelle. Bemängelt wurden nicht vorhandene Radwege und ungenügender Bewegungsraum.

Im Bereich der Freiräume wurde die Beschaffenheit der Parkanlage kritisiert. Diese sei, vor allem zum Irmagelände hin, dunkel und ungepflegt, kein Ort zum Verweilen aufgrund fehlender Aufenthaltsqualität. Der hintere Teil der Luisenpassage, vor allem die Brücke dahinter und das angrenzende Waldstück wurden als ungepflegt, oft dunkel und nicht einladend bewertet.

Diese Kritik ist auch immer wieder im Gespräch mit den Anliegern und Gewerbetreibenden in der Luisenpassage zu hören.

Oft wurden schon über Nacht und an den Wochenenden die Wände der Passage verschmiert und der Bereich vermüllt, was ein großes Ärgernis für die Anlieger darstellt. Die Geschäfte haben damit zu kämpfen, dass sie bei Veranstaltungen in der Innenstadt im Nachteil sind, da die Lücke zwischen Luisenpassage und Innenstadt zu groß ist. Durch diese Distanz werde die Luisenpassage mit ihrem Angebot kaum wahrgenommen.

Potenziale im Areal

Die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger schlugen vor, den Großraumparkplatz neu zu gestalten, mit unterirdischen Parkplätzen. Die Fläche könnte umgestaltet und mehr für Veranstaltungen genutzt werden.

Der Rathausplatz könnte verstärkt in Szene gesetzt werden mit angenehmerer Atmosphäre und Aufenthaltsqualität. Den Hindenburgpark könnte man zum Beispiel mit Tageslicht aufhellen.

Empfohlen wurde etwa auch der Abriss beziehungsweise die Umgestaltung der Luisenpassage. Ein Grund hierfür wäre der miserable Zustand der Gebäude. Der Straßenraum könnte im Bereich der Luisenstraße „geschmackvoller“ gestaltet werden, da er mit Aufstellern und Schildern ein unschönes Erscheinungsbild darstelle. Übrigens wird laut Auswertung der Umfrage die Luisenpassage in architektonischer Hinsicht teilweise kritisch betrachtet.

Die Geschäfte in der Luisenpassage fallen kaum auf. | Bild: privat

Wie geht es nun weiter? Die Stadtentwicklung und der städtebauliche Wettbewerb sind aktuell mit einem großen Fragezeichen versehen. Die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt wurden in der Juli-Sitzung dem Gemeinderat präsentiert. Während der Sommerpause sollte das Eckpunktepapier überarbeitet und dann im September der städtebauliche Wettbewerb beschlossen werden.

Ob es tatsächlich so abläuft, steht in Frage, nachdem der Gemeinderat bei eben jener Sitzung unerwartet für alle – besonders für die Investorengruppe B.E.S.T. Holding – entgegen bisheriger Verhandlungen beschloss, die Grünfläche Hofen II zumindest teilweise selbst zu erwerben. Für die Investoren war die Wohnbebauung von Hofen II maßgeblicher Teil zur Finanzierung des neuen Thermen-Hotels und somit auch maßgeblich für den weiteren Prozess der Stadtentwicklung. Verkaufsbereitschaft bestand seitens der Investoren vor der Sommerpause nicht. Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. September, darf wohl mit Spannung ob neuer Informationen erwartet werden.