Bad Dürrheim (sgn) Bereits Mitte April beschloss die Bundesregierung wegen des Coronavirus, Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August 2020 zu verbieten. Anfang bis Mitte Mai war sogar von einem Verbot der Großveranstaltungen bis Ende des Jahres die Rede. Wobei die genaue Personenanzahl, die unter den Begriff „Großveranstaltung“ fällt, immer noch nicht genau definiert wurde. Sicher war bis jetzt, dass es um eine Personenzahl von mehr als 1000 gehen würde.

Im Haus des Bürgers können die Kinder bei den Bad Dürrheimer Trachtlern Stroh flechten. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Nichtsdestotrotz sah sich die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) Bad Dürrheim aufgrund der aktuellen Situation veranlasst, anstehende Veranstaltungen in Bad Dürrheim abzusagen. Dazu gehörte die ursprünglich für den 16. Mai geplante erste Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft sowie der Heimat- und Trachtenmarkt, der am 28. Juni hätte stattfinden sollen. Diese Entscheidungen seien in Abstimmung mit den jeweiligen Partnern – der German-Barbecue-Association und der Trachtengau Schwarzwald – getroffen worden, so Daniel Limberger von der KuBä. Die Termine für beide Veranstaltungen stünden bereits fest. Der Heimat- und Trachtenmarkt findet somit das nächste Mal am Sonntag, 27. Juni 2021 statt. Der neue Termin der Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft wurde auf den 12. Juni 2021 festgesetzt.

Aber auch kleinere Veranstaltungen sind nach wie vor von den Verboten betroffen. Alle Tanzveranstaltungen, Frühkonzerte, Volksliedersingen, Konzerte sowie Musicals, Kreatives Gestalten und das Animationsprogramm sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Ebenso betroffen sind die geführten Wanderungen, Radtouren sowie Stadtführungen.

Zwar seien Lockerungen angekündigt und bestünden auch schon seit 18. Mai, so Daniel Limberger weiter, doch genaue Maßgaben lägen noch nicht vor. Deshalb lasse sich aktuell auch noch nicht sagen, welche der kleineren Unterhaltungsangebote demnächst wieder stattfinden können. Man müsse weiter abwarten.