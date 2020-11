Die Teilnehmerzahl ist auf Kinder bis zu einem Alter von acht Jahren beschränkt. Eltern können ihre Kinder unter der Mailadresse feuerbuure@web.de anmelden. Die Aktion ist nicht nur auf den Kernort beschränkt, auch Kinder der Ostbar können angemeldet werden. Anmeldeschluss ist Montag, 9. November, 17.30 Uhr. Die Kinder sollen dann eine Laterne Im Fenster oder vor der Tür platzieren. Mitglieder der Feuerbuure werden dann klingeln, die Martinsgänse vor der Tür platzieren und sich dann zurückziehen. Ursprünglich war geplant, dass die Kinder ein St. Martins-Lied singen sollen, dies ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider nicht möglich.

Die Stadt soll hell erstrahlen

Es seien natürlich auch alle anderen Haushalte eingeladen, Laternen im Fenster oder vor der Tür zu platzieren und an diesem Abend ein Zeichen zu setzen. „Wir würden uns freuen, wenn Bad Dürrheim an diesem Abend hell erstrahlt“, so der Vorsitzende Dirk Murer.