von Sabine Naiemi

Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Weihnachten, das sind Tage, die jeder auf eine ganz persönliche Weise erlebt. Das gilt besonders für Menschen im Dienst der Kirche. Pfarrer Paul Heizmann und Diakon Adalbert Mayer erzählen über ihr eigenes, ganz spezielles Weihnachten.

Acht Kinder waren sie in der Familie von Pfarrer i. R. Paul Heizmann. Allein von daher sei die Bescherung Weihnachten naturgemäß, gemessen an der heutigen Zeit, nicht üppig an Geschenken ausgefallen, erzählt der 78-jährige katholische Geistliche. Seinerzeit waren die Geschenke eher praktischer Natur – Schals, Mütze, Federmäppchen, was man halt so brauchte. Der Vater sei bei der Eisenbahn tätig gewesen, kam an Heiligabend erst abends nach Hause. Dann wurde der Rosenkranz gebetet, Weihnachtslieder wurden gesungen und die Bescherung folgte. „Weihnachten war ein Fest, an dem alle zusammen waren.“

Ruhestandspfarrer Paul Heizmann liebt es, gemeinsam mit vielen Menschen Weihnachtsgottesdienste zu feiern.

Die Weihnachtstage habe er hauptsächlich in der Kirche verbracht, erinnert sich Heizmann. Als Ministrant war er an mehreren Gottesdiensten täglich dabei. „Wir hatten sehr kalte Winter damals, viel Schnee und einen ziemlich weiten Weg zur Kirche.“ Und: „Diese Zeit war prägend für mich“, sagt er.

Noch heute stehe in seinem Zimmer an Weihnachten eine selbst gebastelte Krippe, die er vor mehr als 50 Jahren von der Jugend in Elzach (seines Geburtsortes und seiner ersten Dienststelle) geschenkt bekommen habe.

Auch nach 51 Jahren Dienst als Pfarrer sei für ihn das Feiern des Gottesdienstes keine Arbeit. Die Vorbereitungen wohl schon, aber die Messen selbst nicht. „Ich hatte und habe immer noch immer große Freude an der Feier dieses Hochfestes.“ Als Pensionär könne er die ganze Sache sowieso ruhiger angehen, lässt Heizmann wissen.

Als solcher ist er eher Unruhe- denn Ruheständler. Der beliebte Geistliche wird für Vertretungen angefragt, vom Hegau bis in den tiefen Schwarzwald. Er freut sich, so geschätzt zu sein und noch Gottesdienste halten zu können. Den Radius habe er jetzt allerdings etwas eingeschränkt.

Weihnachten feiert Pfarrer Paul Heizmann heute relativ ruhig und genießt das Fest auf bescheidene Art. Nach dem Gottesdienst sitzt er in Ruhe mit seiner Schwester Rita zusammen, sie beten zusammen, hören das Weihnachtsevangelium.

Mit dem Weihnachtsmahl lasse er sich immer gern von seiner Schwester überraschen, sagt er, aber gern gebe es an Heiligabend etwa gefüllte Pasteten. Doch auch einen schönen Braten verschmähe er natürlich nicht.

Das Weihnachtsevangelium hat für Diakon Adalbert Mayer eine ganz besondere Bedeutung. Bilder: Sabine Naiemi

Diakon Adalbert Mayer ist ein vielbeschäftigter Mann. Gebürtig aus Furtwangen, lebt der vierfache Vater und selbständige Geschäftsmann und Inhaber einer Uhrenfabrik in Furtwangen mit seiner Familie seit 28 Jahren in Bad Dürrheim. Im November 2014 wurde er zum Diakon geweiht. Für ihn ist der Glaube etwas Existenzielles, Spiritualität findet er in der Kirche. Diese Arbeit ist der Gegensatz zum oft sehr fordernden weltlichen Tun der Existenzsicherung und Verantwortung als Arbeitgeber, holt ihn wieder runter. Auch seine Familie hole ihn immer wieder runter, sagt der 60-Jährige. Er fühle sich sehr von der Familie und diesem Wissen getragen.

Insofern genieße er die Weihnachtszeit ganz besonders, ohne aber irgendwelche Zwänge aufzuerlegen oder Erwartungen zu hegen. Er freue sich, wenn die Kinder zu Weihnachten nach Hause kommen, um gemeinsam zu feiern, respektiere aber auch deren Wünsche. „Ich bin durch die Familie in den Glauben hineingewachsen“, erklärt der Diakon. Bereits als Junge war er im Gottesdienst als Ministrant eingebunden. Besonders spannend fand er, als der Vater selbst eine Krippe baute und man an Weihnachten zusammen in den Wald ging, um einen Weihnachtsbaum zu schlagen. „Es wurde immer ein weniger schöner Baum ausgesucht, damit die Guten weiterwachsen durften“, erinnert sich Adalbert Mayer und lächelt. Auch er habe immer die Kinder in die Gestaltung des Weihnachtsfestes einbezogen.

Krippe, Baum und Weihnachtsgottesdienste sind bis heute geblieben. Zu Hause wird an Heiligabend traditionell die Weihnachtsgeschichte gelesen und gemeinsam gesungen. Indes – er sei nachdenklicher geworden. Es sei nicht selbstverständlich, solche Feste gemeinsam zu feiern. „Die Menschen brauchen in der heutigen Zeit solche Feste wie Weihnachten, um Zuversicht zu finden und Vertrauen zu lernen.“