von Sabine Naiemi

Auch in Biesingen soll die Kleinkindbetreuung in der Kinderkrippe „Krabbelkäfer“ aufgrund des hohen Bedarfes an Betreuungsplätzen erweitert werden. Dadurch soll die Betreuung von 20 Kindern möglich werden. Das Thema wurde schon einmal vor fünf oder sechs Jahren aufgelegt.

Die Krabbelkäfer sind im Gebäude der alten Schule untergebracht, an welche die Christian-Lehmann-Halle angebaut ist. Der Komplex ist außerdem eine Mischung aus Vereins- und Veranstaltungshaus – ein Kommunikationszentrum für die Ortschaft. Weiter ist in dem Haus eine Fahrschule (Obergeschoss) untergebracht und eine vermietete Fünfzimmerwohnung sowie Räumlichkeiten der Biesinger Narrenzunft Mooslochhexe und des Landfrauenvereins Biesingen (Erdgeschoss). Aufgrund der vorgesehenen Erweiterung der Tageseinrichtung steht neben den baulichen Aufgaben auch eine Reorganisation der räumlichen Aufteilung an.

Auch die Tageseinrichtung befindet sich im Erdgeschoss der alten Schule. Für den Betrieb müssen die Räumlichkeiten so abgetrennt werden, dass andere Nutzer keinen Zugang zu diesen Räumen haben. Dass die Kinderkrippe eine abgeschlossene Einheit im Gebäude darstellt, soll durch eine neu einzubauende Tür im Flur erreicht werden. Die beiden Gruppenräume sollen so überplant werden, dass jeweils von diesen aus zugänglich ein Schlafraum sowie Kinder-WCs und Wickelmöglichkeiten entstehen. Die Anordnung der Küche im Erdgeschoss bleibt bestehen und befindet sich künftig zwischen den beiden Gruppenräumen.

Diese Aufteilung bedeutet, dass die Landfrauen umziehen müssen. Sie werden in das erste Obergeschoss umziehen. Die Mooslochhexen können ihren Raum unverändert nutzen, ebenso die Fahrschule ihren Schulungsraum. Das Obergeschoss wäre dann zukünftig nur noch über den breiten Treppenaufgang im westlichen Gebäudeteil erreichbar. Hier wäre im Fall auch ausreichend Platz für den Einbau eines Treppenliftes. Die Treppe im östlichen Gebäudeteil fungiert dann nur noch als zweiter Flucht- und Rettungsweg. Für die Mieter der Wohnung wurde bereits eine gute Ersatzlösung im Ort gefunden, erklärte Ortsvorsteher Armin Wehrle, der auch mitteilte, dass der Ortschaftsrat den vorliegenden Plänen einstimmig zustimmte.

Die Planungen der Baumaßnahme übernimmt der Fachbereich Bauwesen der Stadtverwaltung. Für die technischen Gewerke werden externe Projektplaner hinzugezogen. Die Räumlichkeiten können während der Bauphase in eingeschränktem Umfang weiter genutzt werden.

Um im Herbst 2021 fertig zu sein, müssten nun schnell die baurechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Kostenschätzung für das Projekt geht von Bruttobaukosten von etwa 184 000 Euro aus. Es werde versucht, Fördermittel über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zu erhalten. Hauptamtsleiter Markus Stein hofft auf Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent. Er wies außerdem auf den Vorteil hin, dass durch die nun vorliegende Planung der ursprünglich erforderliche zweite Flucht- und Rettungsweg wegfalle.

Der Gemeinderat stimmte der Planung und Konzeption zur Erweiterung der Tageseinrichtung in Höhe von 184 000 Euro und den hiermit verbundenen außerplanmäßigen Ausgaben einstimmig zu.

