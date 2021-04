von SK

Wenn die Mutter einer Familie erkrankt, dann ist das ein Notfall, der schnell gelöst werden muss. Hier springen dann Dorfhelferinnen ein, um zu helfen. Seit 2006 war Sibylle Baumeister vom Kundenbereich Soziales der Stadt Bad Dürrheim als Einsatzleitung für die Dorfhelferinnenstation Bad Dürrheim zuständig.

Regina Fehrenbach (links) ist seit 2009 Dorfhelferin auf der Station Bad Dürrheim, seit Mitte März 2021 ist Stefanie Di Mauro die neue Einsatzleitung für den Bereich Hochschwarzwald und Baar. Bild: Stadtverwaltung/Baumeister | Bild: Stadtverwaltung/Baumeister

Nun gibt es aufgrund von optimierten Strukturänderungen in diesem Bereich seit Mitte März eine Veränderung in der Einsatzleitung: Stefanie Di Mauro, die bisher schon als Familienpflegerin im Dorfhelferinnenwerk Sölden tätig war, ist nun die erste Ansprechpartnerin für den Bereich Hochschwarzwald und Baar, wenn eine Familie in einer Notlage ist und die Unterstützung einer Dorfhelferin oder Familienpflegerin braucht.

Manchmal fällt in einer Familie die Person aus, die im Alltag das „Familienmanagement“ in der Hand hat. Dann braucht es vorübergehende Unterstützung bei der Führung des Haushalts und bei der Versorgung der Kinder. Für solche vorübergehende Unterstützung sorgen die Fachkräfte der Familienpflege. Sie springen ein bei Risikoschwangerschaft, Entbindung, bei Krankheit, Kur- oder Krankenhausaufenthalt und in anderen besonderen Notsituationen – so auch seit vielen Jahren in Familien in Bad Dürrheim.

Stefanie Di Mauro berät die Familien, und vermittelt die für die Familie passende Mitarbeiterin. Dafür steht ihr ein Team von elf Fachkräften zur Verfügung. Bei Bedarf wird das Team durch weitere Fachkräfte der Familienpflege aus der Umgebung unterstützt. Kontakt: Telefon 07651/9 72 23 38, mobil 0176/17 61 25 63 oder per Mail: stefanie.dimauro@dorfhelferinnenwerk.de.

Sibylle Baumeister übernimmt in Zukunft die Aufgaben als Träger der Station Bad Dürrheim und bleibt somit als Ansprechpartner für das Dorfhelferinnenwerk Sölden erhalten.