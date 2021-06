von sgn

Die Polizei informierte am vergangenen Dienstagmittag, 22. Juni, die Stadtverwaltung, dass die Fahrbahn der Friedrichstraße auf Höhe des Gasthauses Krone wohl unterspült sei und absackt. Vorsorglich wurde die Friedrichstraße in diesem Bereich voll gesperrt. Zunächst war nur ein Pflasterstein abgesackt, darunter befand sich aber eine größere Ausspülung. Das beauftragte Bauunternehmen stellte fest, dass der Schaden kleiner war als zuerst befürchtet. Das Loch konnte noch am Dienstag wieder gefüllt und die Fahrbahn wieder hergestellt werden. Danach wurde die Friedrichstraße wieder für den Verkehr freigegeben.