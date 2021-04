von Sabine Naiemi

Wasser und Schutz des Grund-/Trinkwassers sind sensible Themen, insbesondere wenn es zusätzlich um Nitratgehalt geht oder etwa auch um die Wasserhärte. Ein Dauerthema für die Stadt Bad Dürrheim, die von insgesamt sieben Quellen versorgt wird.

Unterbaldingen: Auf der Gemarkung Unterbaldingen befinden sich gleich vier Quellen: die Katzensteigquelle, Studenquelle, Eschbrunnenquelle und die Tiefengrundquelle. „Alle vier Quellen befinden südöstlich von Unterbaldingen und haben ein gemeinsames Wasserschutzgebiet“, erklärt Thomas Berninger, Stadtkämmerer und Leiter der Eigenbetriebe Abwasserbeseitung und Wasserwerk der Stadt.

Das Wasser der Quellen fließe im freien Gefälle in den alten Hochbehälter (HB) in Unterbaldingen, der ein Volumen von 100 Kubikmetern hat, und werde von dort in den darüber liegenden, neuen Hochbehälter Unterbaldingen gepumpt, der über ein Volumen von 400 Kubikmetern verfügt, so Berninger. Dort werde das Wasser dann mit einer Ultrafiltration vorbehandelt und über eine UV-Anlage entkeimt.

Der Hochbehälter Unterbaldingen versorgt Unter- und Oberbaldingen. Im Bedarfsfall kann Wasser vom Hochbehälter Hirschhalde über eine Verbindungsleitung zugespeist werden.

Berninger: „Die jährliche Wasserabgabe der vier Quellen beläuft sich etwa 36 000 Kubikmeter. Der Gesamtbedarf Unter- und Oberbaldingen liegt bei etwa 75 000 Kubikmetern.

Öfingen: Hier gibt es ebenfalls vier Quellen: die Guggelquelle die Ippentalquelle, die untere und obere Schneckentalquelle. Diese Quellen befinden sich südlich von Öfingen im Amthauser Tal auf dem Gebiet der angrenzenden Gemeinde Immendingen (Gemarkung Zimmern). Das Quellwasser dieser vier Quellen werde dem Pumpwerk (PW) Talhof zugeleitet, erklärt Berninger. Dort werde das Quellwasser mittels Aktivkohle und Sand gefiltert und mit einer Ozonanlage entkeimt. Mit den Förderpumpen des Pumpwerks werde das aufbereitete Trinkwasser nach Öfingen in den Hochbehälter Löwen (Niederzone, Volumen 120 Kubikmeter), den Hochbehälter Haugenrain (Mittelzone, Volumen 300 Kubikmeter) und den Hochbehälter Wald (Hochzone, Volumen 300 Kubikmeter) gefördert. Die jährliche Wasserabgabe beträgt hier etwa 50 000 Kubikmeter und deckt den Öfinger Bedarf ab.

Auf Biesinger Gebiet südöstlich befindet sich die Keckquelle. Bei dieser handelt es sich um eine sogenannte artesische Quelle (gespanntes Grundwasser). Das heißt, es wird nur abgepumpt, was automatisch an Wasser nach oben gedrückt wird. Über der Quelle befindet sich ein Pumpenhaus, von dem aus das Quellwasser in den Hochbehälter Hirschhalde gefördert wird. Dort wird es mittels Ozon entkeimt und versorgt dann die Ortsteile Biesingen und Sunthausen (75 000 Kubikmeter). Die jährliche Wasserabgabe der Keckquelle beträgt etwa 50 000 Kubikmeter, die Restmengen kommen über den Hochbehälter Kapfwald aus Bad Dürrheim. Bad Dürrheim: Die Kernstadt und Hochemmingen werden über die Tiefbrunnen Entenfang I und II versorgt. Hier wird das Wasser aus zwei Tiefbrunnen im Entenfang (15 und 73 Meter tief) gefördert. Beide Tiefbrunnen befinden sich auf dem Gebiet der Stadt Donaueschingen. Das Wasser wird im Wasserwerk Schabelwiesen mittels Ozon entkeimt und in zwei Mehrschichtfiltern gereinigt. Vom Wasserwerk wird das Trinkwasser dann in den Hochbehälter Kapfwald und den Hochbehälter Hochemmingen gefördert. Von dort werden primär Bad Dürrheim und Hochemmingen versorgt. Vom Kapfwald kann im Bedarfsfall über eine Verbindungsleitung Trinkwasser zur Hirschhalde gepumpt werden, um einen eventuell bestehenden Mehrbedarf an Trinkwasser, welcher von den anderen Quellen nicht gedeckt werden kann, zu ergänzen. Der Bedarf für Bad Dürrheim und Hochemmingen betrage etwa 900 000 Kubikmeter, berichtet Berninger. Gefördert werden könnten weit über 1 800 000 Kubikmeter.

„Die Gültigkeit der Schutzgebietsverordnungen ist nicht zeitlich begrenzt. Sie gelten so lange, bis eine neue Rechtsverordnung zum Schutz der Wasservorkommen erlassen wird, zum Beispiel wegen Erhöhung des Schadstoffeintrags im Grundwasser“, erklärt Thomas Berninger. Dabei werden die Gebiete eher erweitert. Die Dauer eines Verfahrens zur Neufestsetzung oder Erweiterung von Schutzgebieten betrage fünf bis zehn Jahre. Nutzungs- oder Entnahmerechte: „Die Entnahmerechte werden auf mehrere Jahrzehnte gewährt, mindestens aber für 30 Jahre und in der Regel nur bei Änderungen der Schüttung oder des Grundwasserdargebots geändert“, informiert Berninger. Die Quellschüttungen kommen in der Regel aus einem sehr oberflächennahen Bereich bis maximal sechs Metern, dem sogenannten Lias alpha. Probebohrungen in der Ostbaar hätten einen Grundwasserleiter bei 36 Metern und bei 74 Metern ergeben. Aus diesen Tiefen könne nur mittels Pumpen gefördert werden.

Die Schüttung der Quellen hängt üblicherweise von der Witterung ab und ging speziell in den letzten beiden Jahren im August leicht zurück, weiß Berninger. Die Gefahr eines Versiegens sei jedoch aktuell nicht erkennbar. Umwelt- oder naturschutzrechtliche Bedenken gegen die Förderung gebe es nicht, da die Quellen natürliche Wasservorkommen sind, die sowieso austreten. Aktuelle Wasserhärten: Im Hochbehälter Kapfwald liegt der Wert bei 24,8 deutscher Härte (dh), im Hochbehälter Hirschhalde bei 22,2 dH, im Hochbehälter Unterbaldingen bei 22,1 dH, im Hochbehälter Haugenrain bei 18,9.

