Wie können Unternehmen Personal gewinnen und vor allem halten? Die Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg haben eigens einen Wettbewerb ins Leben gerufen, um Antworten darauf zu finden. Einer der drei Sieger ist die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim.

Der Preis, Resilience Award, ist in Villingen verliehen worden. Mit diesem werden Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg geehrt, die sich durch zukunftsfähige und widerstandsfähige Personalkonzepte auszeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kur- und Bäder GmbH. Das sei ein Herzensthema der Wirtschaftsjunioren und seiner Förderer. 33 Unternehmen hätten 42 Konzepte zu Personalgewinnung, -bindung, -entwicklung sowie -führung eingereicht.

Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim mit einer Unternehmensgröße von rund 300 Mitarbeitern reichte die jüngst entwickelte Arbeitgebermarke als Personalkonzept ein. „Das Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung ist angesichts des zunehmenden Personalmangels insbesondere im Bereich der Fachkräfte längst kein operatives Geschäft mehr, sondern hat sich zu einer unserer wesentlichen strategischen Aufgaben entwickelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut und garantieren die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens“, wird Geschäftsführer Markus Spettel in der Pressemitteilung zitiert. Das Unternehmen wurde in der Kategorie der Unternehmensgröße ab 200 Mitarbeitern ausgezeichnet. Markus Spettel: „Diese Anerkennung ehrt uns sehr und gibt uns umso mehr Auftrieb bei der gemeinsamen Bewältigung all unserer zukünftigen Herausforderungen.“