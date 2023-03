In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich am Bad Dürrheimer Hochwasserrückhaltebecken – dem Salinensee – eine Betriebsstörung an der Wehranlage. Das Wasser strömte aus dem See in die Stille Musel, die hier stadteinwärts fließt.

Was genau war passiert? Eine Dichtung des Hydrauliksystems zur Steuerung des beweglichen Wehres ist geplatzt und der Druck in der Hydraulikleitung sank, erklärt die Stadt Bad Dürrheim in einer Mitteilung. „Durch den Druckabfall senkte sich sehr langsam das Wehr auf die Minimalstellung und der Wasserspiegel des Salinensees sank um etwa einen Meter“, so Verwaltungssprecherin Miriam Schaubrenner. Ergänzend heißt es: „Durch das langsame Absinken des Wehrs ist erfreulicherweise keine Flutwelle durch das Bachbett der Stillen Musel durch Bad Dürrheim geflossen.“

Sorgen am Bad Dürrheimer Salinensee – der Wasserspiegel sinkt plötzlich rapide ab. | Bild: Miriam Schaubrenner

So agierte die Verwaltung: Am Montagmorgen um 6.41 Uhr erhielten laut der Rathaus-Sprecherin die Mitarbeiter auf der Kläranlage per Telefon eine Störmeldung der Anlage. Nach dem Eintreffen wurde schnell die defekte Dichtung erkannt, allerdings könnten auch mehrere Ursachen zusammengekommen sein. Ein elektrischer Fehler sei nicht auszuschließen, so Joachim Petelka, Kundenbereichsleiter Tiefbau.

Fische müssen zurückgeholt werden

Weiter heißt es: Der Angelsportverein wurde informiert, da einige Fische über das abgesenkte Wehr in ein darunter befindliches kleines Becken gespült wurden. Diese sollen jetzt abgefischt und wieder in den Salinensee eingesetzt werden. Das Wehr wurde im Handbetrieb auf die Normalstellung zurückgefahren und ist derzeit in dieser Position fest. Das heißt, die Wehrsteuerung für den Hochwasserschutz ist aktuell deaktiviert.

Der Wasserstand war um einen Meter gesunken

So ist der Stand jetzt: Der Salinensee füllt sich laut den Experten wieder langsam mit Wasser bis zum Normalpegel. Bis wann der Fehler an der Hydraulikanlage behoben und repariert ist, steht noch nicht fest. (pm/sgn)