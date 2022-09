von Sabine Naiemi

Der Veranstaltungskalender der Stadt mit ihren Ortsteilen ist gut bestückt. In der Vereinsvertreterbesprechung am Mittwoch, 14. September, wurden die einzelnen Termine abgestimmt und Änderungswünsche aufgenommen.

Oktober: Naturparkmarkt

Bereits am Sonntag, 9. Oktober, findet in der Innenstadt der siebte Naturparkmarkt statt. Der soll wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert werden.

Oktober: Tag der Vereine

Eine weitere Veranstaltung, auf die die Stadt und Kur- und Bäder GmbH hinweisen, ist der Tag der Vereine am 22. Oktober. Diese Veranstaltung in der Innenstadt schließt sich den Aktionstagen vom August an und wurde sogar ausdrücklich von den Händlern in der Innenstadt gewünscht. Hier sollen sich die Vereine der Stadt präsentieren, um Bürger und auch neu Zugezogene über das breit aufgestellte Angebot der hiesigen Vereine informieren.

November: Christkindlemarkt

Wenn der Nikolaus in der Pferdekutsche kommt wie hier im Jahre 2019, dann ist der Christkindlemarkt eröffnet. | Bild: Naiemi, Sabine

Mit Freude blicken alle aber zunächst auf die kommenden Monate. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kommen die Bürger und Besucher Bad Dürrheims endlich wieder in den Genuss des Christkindlemarktes. dieser findet am ersten Adventswochenende statt, das heißt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November.

Wichtig zu wissen Änderungswünsche und eventuell weitere Termine für den Veranstaltungskalender 2023 können noch bis spätestens zum 11. November bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Im Anschluss an die Terminabsprachen wurden die Vereinsvertreter mit einem umfangreichen Vortrag mit vielen Tipps über die verschiedensten (haftungsrechtlich vorgeschriebenen) Erfordernisse bei Veranstaltungen informiert. Und diese sind nicht ohne – da gibt es viel zu beachten, wie etwa die Sicherheitsprüfung für elektrische Geräte. Für Informationen steht die Stadtverwaltung jederzeit zur Verfügung.

So geht es 2023 weiter

Das Veranstaltungsjahr 2023 beginnt mit einer Theateraufführung in Hochemmingen am 5. Januar. Ab dem 6. Januar steht die Fastnacht in den Startlöchern, die Häser werden abgestaubt. Der Neujahrsempfang findet am 13. Januar statt.

Im Februar jagt ein Termin den nächsten: Am 4. Februar geht es fastnachtsmäßig mit dem Urviecher-Ball weiter, gefolgt vom Turnerball am 11. Februar, der Schmotzige fällt auf den 16. Februar, der Zunftball der Narrenzunft findet am 17. Februar statt.

Zu den großen Veranstaltungen im März gehört das Schwarzwaldfest der Blasmusik in Hochemmingen am 18. März und der Kunsthandwerkmarkt am 25. und 26. März.

Bad Dürrheim Immer mehr Schüler: Der Platzmangel an der Realschule wird jetzt akut Das könnte Sie auch interessieren

Dem Frühjahrswunschkonzert des Musikvereins in Sunthausen am 15. April, folgt am 22. und 23. April die Gewerbeschau und am 28. April der Stirnlampenlauf.

Zur Narrenbörse gibt‘s BBQ

Die 25. internationale Narrenbörse am 6. und 7. Mai wird mit einem BBQ-Event in der Innenstadt kombiniert. Die Narrenbörse stellt außerdem den Auftakt für die Veranstaltungen des Narrenschopfs Bad Dürrheim zu dessen 50-jährigen Bestehen dar.

Bad Dürrheim Das ist doch einfach eklig: Helfer räumen einen Kippen-Berg aus der Bad Dürrheimer Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Der Höhepunkt im Juni wird die Deutsche Radmeisterschaft vom 23. bis 25. Juni sein. Die Sommersinnfonie findet vom 12. bis zum 16. Juli statt. Dazu kommen im Juli die Sommerfeste verschiedener Vereine. Der August wird erwartungsgemäß ruhig, der Termin für das Sommertheater ist auf den 18. bis 20. August festgelegt.

Sommer klingt sportlich aus

Vom 15. bis 17. September soll endlich auch der schon lange geplante Biohacking-Kongress im Kurhaus stattfinden. Kurz darauf gehören die Straßen den Sportradlern beim Riderman vom 22. bis 24. September. Wichtigster Veranstaltungstermin im Oktober ist das 100-jährige Jubiläum der Feuerwehr Unterbaldingen mit einem Festakt am 1. Oktober. Außerdem finden im Oktober verschiedene Herbstfeste statt, unter anderem auch das Schlachtfest der freiwilligen Feuerwehr Öfingen.

Buntes Jahresende

Der November ist geprägt von der Fasnetseröffnung, dem Kunsthandwerkmarkt, der Sportschau des Turnerbundes und dem Jahreskonzert des Blasorchesters Bad Dürrheim. Dann ist das Jahr auch schon fast vorbei, der Christkindlemarkt ist am ersten Dezemberwochenende, davor die Sportlerehrung der Stadt und danach noch das Nikolausturnen des Turnerbundes Bad Dürrheim.