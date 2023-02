Der Stadt Bad Dürrheim ist es gelungen, die durch den Ruhestand von Regina Hofmann frei werdende Stelle in der städtischen Bücherei zu besetzen. Die neue Mitarbeiterin, Eileen Kohnle, hatte am vergangenen Mittwoch ihren ersten Arbeitstag, und witzigerweise hatte Regina Hofmann am selben Tag genau den 16.060. Arbeitstag und ist genau seit 44 Jahren in ihrem Beruf tätig, erklärte Alexander Stengelin, Pressereferent der Stadt.

Bürgermeister Jonathan Berggötz wünschte Eileen Kohnle einen guten Start, erklärte, dass sie eine tolle Aufgabe mit großen Fußstapfen und großer Bedeutung für die Stadt übernehme. Kohnle freue sich auf ihre Aufgabe und sei bereits damit beschäftigt, die Online-Ausleihe beziehungsweise das Ausleihen digitaler Bücher aufzubauen.

Das ist die neue Mitarbeiterin der Bücherei Eileen Kohnle lebt in Bad Dürrheim. Sie ist in der Region aufgewachsen. Sie hat in Hamburg ihre Ausbildung als Bibliothekarin absolviert. Gemäß ihrem Studium ist sie Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Die 26-Jährige (Jahrgang 1997) hat dann ein Jahr in Pfaffenhofen in Bayern gearbeitet, anschließend war sie im Museum in Donaueschingen tätig. Und Eileen Kohnle schreibt, dass sie außerdem Autorin von Jugendbüchern ist.

Hauptamtsleiter Markus Stein umriss die Abläufe der vergangenen Monate. Der Dank der Stadt gilt Regina Hofmann dafür, dass sie ihren Ruhestand etwas nach hinten verschoben hat, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, und ebenso Tanja Bühler, die den Initiativkreis der 15 ehrenamtlichen Helfer leitet.

Initiativkreis sieht Erfolge

Der Initiativkreis leistet unermüdliche Arbeit und profitiert davon, dass Leute dazugehören, die über Bibliothekserfahrung verfügen. Insgesamt 8000 Ausleihmedien müssen nämlich elektronisch erfasst werden. Ein paar Medien seien aussortiert worden, so Alexander Stengelin, aktuell sei man an der 2000er-Grenze. Man sehe schon einen deutlichen Erfolg.

Jetzt ist auch die Bücherei in der Schulstraße wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind aktuell ähnlich wie vorher: montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr. Man werde im Laufe der Zeit schauen, ob das ausreicht oder ob die Öffnungszeiten erweitert werden müssen; dies dann eventuell Richtung Ostern.

Und es gibt eine weitere erfreuliche Neuerung: Inzwischen stehen in der Bücherei zwei Notebooks bereit, die für die kostenlose Recherche im Internet genutzt werden können.

Alles läuft nach Plan

Alle freuen sich jetzt schon auf den Umzug, mit dem es schwer Richtung „Bürgerbibliothek“ – eine Bibliothek von Bürgern für Bürger – geht und auch Richtung neues Bürgerzentrum, denn Ziel sei es ja, dass der Generationentreff mit in die zukünftigen Räume im Komplex „Wohnen am Park“ einzieht. Dort läuft der Innenausbau gerade auf Hochtouren. Der Umzug soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Bald ziehen Bücherei und Generationentreff in neue Räume ein. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf Antrag der CDU-Fraktion im Rahmen der Vorberatungen zum Haushalt 2023 erklärte Hauptamtsleiter Stein bei der Gemeinderatssitzung am 19. Januar folgendes zum aktuellen Stand: Aufgrund der Stellenerhöhung von bisher 0,4 auf 0,6 ergeben sich höhere Personalkosten von rund 9600 Euro. Um eine Kostendeckung zu erreichen, wird über die Einführung einer Jahresbenutzungsgebühr nachgedacht.

Was in die Bibliothek investiert wird Im Haushalt 2023 sind 30.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Regalen und weiterem Mobiliar vorgesehen. Bereits bewilligte Förderungen vom Deutschen Bibliotheksverband für Bibliothekssoftware, Selbstverbuchersystem, Notebooks, Besucherzählgerät, Sitzmöglichkeiten betragen 25.000 Euro. Die Stadt muss einen Anteil von rund 9000 Euro übernehmen. Für den Einbau einer behindertengerechten Toilette erhält die Stadt eine Fördersumme von 12.000 Euro, verbleibt ein Eigenanteil von 1350 Euro. Welche zusätzlich Finanzierung es gibt Für die Sicherung von sozialer Teilhabe gibt es vom Quartier vom Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) für Einrichtung und Mobiliar, Geschirr, Geräte für Hörgeräteträger und Bodenmarkierungen eine Förderung von 25.000 Euro. Der Anteil an Eigenmitteln, die die Stadt hierfür aufbringen muss, beläuft sich somit dann noch auf 3000 Euro. Aktuell würden weitere Sponsoring-Anfragen bei Kreditinstituten und privaten Dritten laufen, erklärte Stein weiter.

Änderungen bei der Kostenbeteiligung ergaben sich durch einen zusätzlichen Windfang im Eingangsbereich und eine flexible Trennwand im Bereich des Generationentreffs. Es wird eine weitgehende Finanzierung durch Fördermittel oder Spenden angestrebt. Die vorbereitenden Tätigkeiten werden voraussichtlich bis Mitte des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen sein.