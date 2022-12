Einen außergewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei in Bad Dürrheim. Unbekannte haben demnach am Montag, 26. Dezember, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr in der Straße „Obere Briel“ zugeschlagen.

Laut Mitteilung der Polizei stahlen die Diebe aus dem Garten des Anwesens Hausnummer 2 ein Dekorationsschaf. Die Beute soll einen Wert von 200 Euro haben.

Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0 entgegen.