von Alexander Hämmerling

Die Ostbaar beschreitet weiter ihren Pfad für eine kinder- und jugendfreundliche Gestaltung des Ortslebens. Nachdem die Unterbaldinger ihren Jugendraum optimiert und die Oberbaldinger eine Neueröffnung gestaltet haben, verfügt nun auch der kleinste Ortsteil Biesingen über einen Kinder- und Jugendraum in der Alten Schule – zumindest für bis 14-Jährige. Hierfür wurde die Biesingerin Jessica Schwald offiziell zur ehrenamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten bestellt. Die Entscheidung des Ortschaftsrats fiel einstimmig aus.

Als Domizil wird der seit des Sanierung der Alten Schule neu errichtete Mehrzweckraum dienen. Gesellige Aktionen wie Kürbisschnitzen oder Drachen- und Vogelhäuschenbauen sollen hier als Aktionen für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr eventuell sogar mehrmals im Monat angeboten werden. Für die älteren Jugendlichen können auch Mini-Discos und Filmabende organisiert werden. „Selbstredend alkoholfrei mit etwas Kinderpunsch“, so Schwald.

„Ich wollte einfach etwas realisieren, was mir als Kind in Biesingen gefehlt hat.“ Jessica Schwald, neue Jugendbeauftragte

Im Ortschaftsrat gibt es die Idee eines Jugendraums schon länger, initiiert und umgesetzt hat sie nun Schwald in Koordination mit der Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle. „Ich wollte einfach etwas realisieren, was mir als Kind in Biesingen gefehlt hat“, erklärt Schwald ihre Intention. Wenige Angaben in einem Formular müssen die Eltern dann doch machen. „Allergien angeben, falls wir mit den Kindern etwas kochen oder beispielsweise ausdrücklich festhalten, dass das Kind nicht alleine nach Hause gehen darf“, sagt Schwald.

5000 Euro für Ausstattung und mehr

Elementare Gebrauchsgegenstände sowie Partyartikel wie etwa eine Discokugel oder Nebelmaschine müssen noch angeschafft werden. Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle wird hierfür eine neue Kostenstelle im Haushalt beantragen, die Summe soll 5000 Euro betragen. „Die Biesinger müssen sich noch darüber im Klaren werden, ob der Raum nur für Ortskinder oder für die gesamte Ostbaar mit Kernstadt die Türen offen hält“, so Gälle.

Große Begeisterung im Ortschaftsrat

Seitens des Ortschaftsrats ist man mit der Eröffnung mehr als nur einverstanden. „Dieser Raum wird ja in vielfacher Weise, auch privat, genutzt. Wir müssen das alles natürlich entsprechend terminlich abstimmen, an welchen Tagen genau ein Programm angeboten wird“, konstatiert der Ortsvorsteher Armin Wehrle.

Die lange Pause hat ein Ende

Persönlich findet er die Idee eines Kinder- und Jugendraums „absolut toll“ und ist „begeistert“, dass jemand praktisch die Initiative ergreift. „Wir müssen schauen, wie es anläuft und angenommen wird, dann kann man das Programm breiter ausbauen“, sagt Wehrle. Auch sein Stellvertreter Helmut Schnekenburger ist voll des Lobs: „Wir hatten ja schon mal etwas Ähnliches vor 25 Jahren, dann gab es eine lange Pause mit Nichts. Sehr schön, dass nun etwas Neues aufgelegt wird.“