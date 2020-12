von SK

Nach über vier Jahrzehnten im hohen Norden ist nun ein großes Dürrheimer Wappen wieder in der Heimat zurück. Das Heimatmuseum hat es aus dem Nachlass eines Oberleutnants zur See aus Eckernförde über eine Internetplattform ersteigert, erzählt der Vereinsvorsitzende Jürgen Kauth in seinem Gastbeitrag. In den 70er-Jahren war das von einer Freiburger Metallwerkstatt gefertigte Wappen als Gastgeschenk für die Besatzung des U-Boot 14 dort gelandet.

Jürgen Kauth, Vorsitzender des Bad Dürrheimer Geschichts- und Heimatvereins, entdeckte dieser Tage im Internet dieses aufwändig gefertigte Wappen der Stadt. Er ersteigerte es günstig für das Heimatmuseum. Dort erinnert dieses ehemalige Gastgeschenk an eine Patenschaft der Stadt mit dem U-Boot „U14“ von der Ostsee. Wie verbunden das U-Boot mit seiner Patenstadt Bad Dürrheim war, zeigt sich im Bootsabzeichen, in dem sich ebenfalls das Johanniterkreuz aus dem Bad Dürrheimer Wappen findet. Bilder: privat | Bild: privat

Die Geschichte begann im Sommer 1972 als der Bad Dürrheimer Gemeinderat die Übernahme der Patenschaft für das Unterseeboot der Kieler Howaldts-Werft „U14“ genehmigte. Im April 1973 wurde U14 in Kiel von der Bundesmarine in Dienst gestellt. Das von Rheinstahl in Emden gebaute Boot war 53 Meter lang, hatte getaucht eine Wasserverdrängung von 500 Tonnen und wurde in der Nordsee und in der Ostsee eingesetzt. Es diente zuerst im 1. U-Boot-Geschwader in Kiel, später im 3. U-Boot-Geschwader in Eckernförde.

Der damalige Bürgermeister Otto Weissenberger und eine große Abordnung von Gemeinderat und Verwaltung flogen zu der Dienststellung mit einer Transall-Maschine nach Eckernförde – sicher nicht die bequemste Reisemöglichkeit, aber auf jeden Fall ein Abenteuer für die Teilnehmer.

Das Emblem des U-Boots „U14“ | Bild: privat

Es fanden immer wieder Besuche der Besatzung in Bad Dürrheim statt. So kam es vor, dass 15 U-Boot-Fahrer in den 70ern zur Fasnacht in der Kur-stadt für drei Tage „vor Anker gingen“. Jedes Jahr schickte die Kurstadt einen Weihnachtsbaum nach Norden, der seinen festen Platz in dem Unterseeboot erhielt. Aus Dankbarkeit sammelte die Mannschaft immer für eine kleine Spende nach Dürrheim, etwa an den Kindergarten. Ende 1997 wurde die U14 in Kiel außer Dienst gestellt. Als der Verkauf nach Indonesien scheiterte, wurde das Boot abgewrackt. Das Wappen erinnert an die Patenschaft und bekommt im Heimatmuseum einen Ehrenplatz.