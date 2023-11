Der Kunsthandwerkmarkt in Bad Dürrheim hat wieder einmal seinen hervorragenden Ruf bewiesen. Er zieht Interessenten über den Schwarzwald-Baar-Kreis hinaus an. In Scharen strömten Besucher und Kaufwillige zum Stöbern am vergangenen Wochenende durch das Haus des Bürgers.

Man hat den Eindruck, dass die Corona-Zeit nicht mehr ganz so tief in den Knochen steckt. Es sei schnell und durchgängig an beiden Tagen sehr voll gewesen, war von den Ausstellern zu hören. 33 Händler waren vertreten.

Einladend präsentierte sich schon der Eingangsbereich. Feines, original französisches Gebäck aus der Bretagne lockte Auge und Gaumen, dazu duftete es im Foyer herrlich nach den unterschiedlichsten Teesorten, die einen das nun einsetzende kalte Wetter vergessen ließen.

Das Angebot war wieder sehr breit aufgestellt. Kunst- und Alltagsgegenstände aus Keramik und Porzellan, kreative Schmuckkreationen, handgewebte Kleidungsstücke, Puppenkleider, Spielzeug, Dekorationsartikel, Handtaschen, Seifen und noch ganz viel mehr boten in großer Kreativität und hoher Qualität eine ungewöhnlich breite Palette an Geschenkartikeln, wie man sie sonst kaum auf einem Platz findet.

Nur zu gerne geben die Aussteller und Künstler auch Einblick in ihre Arbeit. So zum Beispiel auch Sascha Fleig aus Donaueschingen. Er und Ehefrau Tamara bieten handgesponnene Wolle regionaler Herkunft an. Sie sind zum zweiten Mal beim Kunsthandwerkmarkt vor Ort und am Stand steht die Maschine, mit der aus der Ursprungswolle die Strickwolle hergestellt wird – und zwar alles ganz ohne Chemie einzusetzen.

Allen ist das persönliche Gespräch, der direkte Kontakt zu den Besuchern und Käufern wichtig. Oft würden später auch noch Folgegeschäfte daraus resultieren, erklärten verschiedene Aussteller. Sie kommen immer alle gerne wieder zum Kunsthandwerkmarkt in Bad Dürrheim. Die Plätze sind begehrt. Das Organisationsteam, Lena Klatt (Kur- und Bäder GmbH), Marga Grießhaber, Sabine Hilker und Nicole Simon variiert in der Regel unter den Ausstellern, um die Abwechslung zu erhalten.

Fest zum Ausstellerstamm gehört seit dem zweiten Kunsthandwerkmarkt überhaupt das Ehepaar Dieter und Sonja Feige aus Durchhausen mit ihren Blechfiguren. In allen möglichen Größen krabbelt und flattert es da, ob im Garten oder im Haus – auch als Lampen an der Wand. „Unsere Kunden warten immer schon auf den Kunsthandwerkmarkt hier in Bad Dürrheim“, erklärt Sonja Feige. Viele ihrer Kunden hätten sich inzwischen zu Sammlern entwickelt, die dann regelmäßig nach Neuem stöbern und ihren Bestand erweitern oder aufstocken würden, freut sich die Geschäftsfrau. Und ihnen sei eben auch der persönliche Kontakt und der Austausch mit den Kunden sehr wichtig. Man freue sich außerdem, immer wieder auch alte Bekannte zu treffen.

Ein entspannendes Kaffeepäuschen einlegen mit leckerem Kuchen konnte man im Bistro, das vom Trachtengau Schwarzwald bewirtet wurde. Auch bewährt hat sich die Entscheidung, vor dem Haupteingang deftige Speisen anzubieten am Imbisswagen der Metzgerei Münsch. So waren auch in dieser Hinsicht alle Bedürfnisse abgedeckt.